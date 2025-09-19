Continúa necesidad de sondear `Modani Scam` en todas las dimensiones: Congreso







Un día después del sebi. Grupo adani En el asunto de Hindenburg, el Congreso dijo el viernes que existe una necesidad continua de investigar la «estafa» en todas sus dimensiones, ya que se extiende mucho más allá del alcance de las investigaciones por parte del regulador del mercado.

El secretario general del Congreso, las comunicaciones a cargo, Jairam Ramesh, dijo en un comunicado que contrario a los titulares administrados, el socio comercial de «Modani Enterprises» ahora ha recibido una «mierda limpia» de SEBI solo en dos de los 20 asuntos investigados por él bajo una investigación mandada de la Corte Suprema.

En un comunicado, Ramesh dijo que hay una necesidad continua de investigar la «estafa Modani» en todas sus dimensiones.

También compartió un conjunto de preguntas que el partido había planteado en la serie de 100 preguntas «Hum ADani Ke Hain Kaun» (HAHK), y dijo que permanecen sin respuesta.

El líder del Congreso señaló que el Tribunal Supremo El 2 de marzo de 2023 había ordenado a SEBI que «concluya la investigación dentro de dos meses» tras el informe de Hindenburg.

«Sin embargo, las primeras órdenes de SEBI se entregaron solo después de dos años y siete meses, luego de extensiones y retrasos repetidos. Ahora esperamos los hallazgos de SEBI sobre los 22 asuntos restantes, que incluyen acusaciones de información privilegiada en las empresas del Grupo ADANI, violaciones de las reglas relacionadas con las acciones públicas y las 13 transacciones sospechosas». Tratos en alta mar de los asociados de Adani Nasser Ali Shaban Ahli y Chang Chung-Ling «, dijo.

«La estafa de Modani, sin embargo, se extiende mucho más allá del alcance de las investigaciones de Sebi», afirmó.

Planteando los problemas el Congreso Había marcado en su lista de cientos de preguntas en la serie de preguntas HAHK al Primer Ministro, dijo que también abarca el supuesto mal uso de agencias como el departamento de impuestos de ED, CBI y sobre la renta para «forzar» a las empresas a vender sus activos al Grupo ADANI.

Ramesh también alegó que un esquema de soborno de Rs 2,000 millones de rupias supuestamente orquestó por Gautam Adani y siete asociados para asegurar contratos de energía solar de alto precio en la India, con respecto a los cuales el gobierno de Modi ha rechazado, durante casi un año, para servir una convocatoria en la SEC de los Estados Unidos «.

Dijo que el Congreso también ha estado exigiendo una investigación sobre la «privatización sesgada» de la infraestructura crítica como los aeropuertos y los puertos en beneficio del Grupo Adani y la importación de carbón «sobrevotado» por Ahli y Chang, que contribuyó a aumentos fuertes en los precios de la electricidad extraída de las centrales eléctricas de Adani en Gujarat.

Adani Group, con sede en Gujarat, ha negado repetidamente todas las acusaciones.

En un gran impulso a Adani, regulador de mercados Sebi despejó el jueves al multimillonario y su grupo de acusaciones de manipulación de acciones hechas por Hindenburg Research, diciendo que la transferencia de fondos entre las compañías grupales no fue una falta de ninguna regulación.

El SEBI, en dos órdenes detalladas por separado, dijo que las acusaciones de intercambio de información privilegiada, manipulación del mercado y violaciones de las normas de participación pública no son fundamentadas después de una investigación detallada.

Hindenburgque desde entonces ha cerrado, en enero de 2023 publicó un informe condenatorio contra el grupo Adani, alegando que Adicorp Enterprises Pvt Ltd, Milestone Tradelinks Pvt Ltd y Rehvar Infrastructure Pvt Ltd se usaron como un conducto para fondos de varias compañías Adani para financiar ADANI POWER LTD y ADANI Enterprises.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





