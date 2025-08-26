Continúa la reacción violenta de Mubi: Declaración del CEO etiquetada decepcionante

El Gravemente La respuesta del CEO a la creciente reacción violenta, el Distribuidor Arthouse ha recibido por enfrentar a un inversor con vínculos con el ejército israelí ha descrito que contiene «desarrollos alentadores», pero en última instancia ser «desconcertante» y «decepcionante».

En una declaración que se envió el 16 de agosto, Efe Cakaral abordó una controversia que ha estado reuniendo a Vapor desde que Mubi obtuvo una inversión de $ 100 millones de Sequoia Capital a fines de mayo. Sequoia fue un inversor clave en la startup de tecnología de defensa israelí Kela, fundada por cuatro veteranos de unidades de inteligencia israelíes en respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre y más de seis meses después de la invasión de Gaza.

Cakarel negó las acusaciones de que Mubi fue «cómplice en los eventos que ocurrieron en Gaza», al asociarse con Sequoia. También anunció el lanzamiento de una política ética de financiación e inversión y un Consejo Asesor de Artistas, que «establecería salvaguardas que separen los intereses de los inversores de las decisiones editoriales y de puesta en marcha», y dijo que Mubi crearía un fondo de riesgos de artistas para «respaldar los cineastas bajo conflicto, desplazamiento o censura, incluidos los cineastas palestinos» durante los próximos tres años. Cakarel también destacó al socio de Sequoia, Shaun Maguire, bajo fuego en los Estados Unidos por acusaciones de islamofobia, y afirmó que «no era socio de ninguno de los fondos que invirtieron en Mubi».

La declaración del ejecutivo – que se puede ver en su totalidad aquí – salió de la espalda de una carta firmada por numerosos cineastas Vinculado con Mubi que criticó fuertemente a la compañía por asociarse con Sequoia. Primero anunciado por VariedadLa carta fue firmada inicialmente por los gustos de Al trabajo de JudasAki Kaurismäki, Miguel Gomes, Sarah Friedland, Joshua Oppenheimer y Cherien Dabis con los directores israelíes Ari Folman y Nadav Lapid, además de Amalia Ulman y Alex Russell, entre los que luego agregan sus nombres. La carta hizo tres demandas para MUBI, incluido el condenar públicamente a Sequoia para la «Genocidio de depósito», eliminando Sequoia de su Junta Directiva e instalar una política ética para todas las futuras inversiones de Mubi.

Ahora cineastas de Palestina (FWP), un colectivo internacional que afirma representa a más de 9,000 trabajadores de la industria y que apoyó la organización de la carta inicial, ha escrito una declaración que analiza la respuesta de Cakarel.

En primer lugar, dijo que se «alentó» que Mubi estaba solicitando comentarios de la comunidad cinematográfica sobre un nuevo financiamiento ético y una política de inversión, pero agregó que la compañía que se comprometió a cualquier cosa menos que un «estándar ético significativo» sería «solo un truco de relaciones públicas». También escribió que estaba «profundamente decepcionado» que la declaración de Cakarel «se negó a nombrar el delito específico de genocidio», no pudo «nombrar a Israel como el perpetrador» y, en cambio, describió la situación en Gaza simplemente como una «catástrofe humanitaria».

Estas omisiones, afirmó, «dejan en claro a la comunidad cinematográfica que Cakarel, y por extensión, Mubi como empresa, no pueden defender los valores que dicen tener». La respuesta de FWP concluyó reiterando su «Llama para que Mubi tome responsabilidad» a través de los tres pasos que se describe en la carta original. Variedad se ha comunicado con Mubi para hacer comentarios.

En el momento de la declaración de Cakarel, los firmantes conocidos de la carta se encontraban en 63. Variedad Comprende que este número ha aumentado a 107. Los nombres adicionales incluyen a Rebecca O’Brien, quien produjo la recientemente lanzada «Harvest» de Mubi, la actriz y cineasta Ariane Labed, quien dirigió el título de Mubi «Septiembre», guionista y colaboradora de Ken Loach frecuente Paul Laverty y «In Camera» Directora Khalid Khalid.

Vea la declaración de respuesta completa a la carta de Cakarel de los trabajadores del cine para Palestina a continuación.

El 8 de julio, luego de una amplia consulta con cineastas, programadores y representantes de la industria que están horrorizados por la decisión de Mubi de aceptar $ 100 millones en fondos de un fondo de capital de riesgo que ha invertido mucho en el genocidio israelí de los palestinos en Gaza, los trabajadores de cine para Palestina ofrecieron un camino a adelante para que Mubi sea reconocer y comenzar a reparar el daño causado por la aceptación de este financiamiento. Le pedimos a Mubi que:

– Condenar públicamente al capital de la secuencia para la ganadería del genocidio.

– Elimine al socio de Sequoia Andrew Reed de la junta directiva de Mubi.

– Instate una política ética para todas las futuras inversiones de Mubi y respete las pautas BDS/PACBI en programación y asociaciones.

Estas demandas fueron reexpresadas por más de 63 cineastas afiliados a Mubi, incluidos Aki Kaurismäki, Amalia Ulman, Nadav Lapid y Ari Folman en una carta abierta publicada por Variety el 30 de julio.

Por lo tanto, es a través del marco de estas demandas que los trabajadores del cine y el público deben evaluar el Director Ejecutivo de Mubi CAKAREL EFELa respuesta de la Variety, publicada en Variety el 14 de agosto. Su declaración describe la propia estrategia de la compañía de medios para gestionar una crisis de su propia creación. En nuestra respuesta, deseamos comunicar lo que toma una comunidad cinematográfica internacional preocupada como desarrollos alentadores en la declaración de Mubi, pero también lo que es desconcertante y lo que es decepcionante.

Se nos alienta a que Mubi solicite comentarios de la comunidad cinematográfica sobre una nueva política ética de financiamiento e inversión, e instamos a los trabajadores del cine, especialmente aquellos afiliados a Mubi, a leer el proyecto de política y enviar comentarios a Mubi. Sabemos que la producción cultural de cualquier forma implica opciones políticas y éticas, y esto también se refiere a la producción y distribución del cine. Si Mubi se compromete a defender los principios universales de los derechos humanos y el derecho internacional al negarse a aceptar futuras asociaciones o fondos de individuos y corporaciones como Sequoia que son verificablemente cómplices en el genocidio, entonces este paso debe ser aplaudido, ya que ayudará a que nuestra industria sea más segura para todos los trabajadores de la película. Debemos asegurarnos de que Mubi se comprometa a un estándar ético significativo. Cualquier cosa menos que esto es solo un truco de relaciones públicas.

Más desconcertante es la sugerencia de Mubi de que formará un consejo asesor de artistas independientes. Este gesto es confuso porque un número significativo de artistas cuyo trabajo es financiado o distribuido por Mubi dejó en claro su posición: Mubi debe honrar el llamado de la responsabilidad de FWP al cumplir con tres pasos claros. La declaración de Cakarel solo demuestra un esfuerzo comprometido hacia uno de esos tres pasos. Si Mubi ya está ignorando a sus propios artistas en un momento tan crucial, tenemos que preguntarnos, ¿de qué sirve un consejo asesor de artistas?

Estamos igualmente perplejos por la oferta de Mubi de crear un fondo para ‘artistas en riesgo’. No nos malinterpreten: los artistas de todas partes merecen más apoyo financiero. Pero tenemos que señalar que los más de 270 periodistas palestinos, trabajadores de los medios y artistas de los medios de comunicación que han sido asesinados por las fuerzas israelíes apoyadas por Sequoia en los últimos 22 meses no podrán aprovechar este fondo. Y esto invita a un punto más grande: la decisión irresponsable de asociarse con Sequoia no puede simplemente contrarrestarse apoyando a algunos artistas.

Estamos decepcionados de que Cakarel elija enfocar su condena de Sequoia en un socio, Shawn Maguire, como si la inversión de Sequoia en tecnología militar que se está utilizando activamente en el genocidio de los palestinos en Gaza es el resultado de una manzana mala. Esto evita la responsabilidad de Mubi y Sequoia.

Finalmente, estamos profundamente decepcionados de que la declaración de Cakarel se haya negado a nombrar el delito específico de genocidio, a pesar del claro consenso de los principales expertos en la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas y la Amnistía Internacional, en lugar de lo que describe lo que se está haciendo a los palestinos como una «catástrofe humanitaria». Cakarel tampoco nombró a Israel como el autor de ese crimen. Si bien estas omisiones sin duda perseguirán a Cakarel en el futuro, en este momento particular deja en claro a la comunidad cinematográfica que Cakarel, y por extensión, Mubi como empresa, no pueden defender los valores que dicen tener.

Como trabajadores del cine, estamos obligados a describir nuestro momento adecuadamente y confrontar su horror. Como narradores de narración, sabemos que el futuro recordará este momento en el juicio. Lo menos que podemos hacer es negarse a ser cómplice de la horrible violencia que se libra contra los palestinos.

Los trabajadores cinematográficos de las demandas de Palestina no surgen de un malentendido de la relación de Mubi con Sequoia, o el flujo de sus ganancias, lo entendemos perfectamente bien. Al permitir que Sequoia lave sus enlaces directos con los crímenes de guerra, Mubi se encuentra en el lado equivocado del genocidio. Por lo tanto, reiteramos nuestra llamada para que Mubi tome responsabilidad a través de los tres pasos descritos anteriormente.