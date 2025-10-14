Continúa el clima cálido, BMKG advierte sobre lluvias en Jabodetabek el 15 de octubre de 2025

Jacarta – Después del período clima En el que predominan las altas temperaturas, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) lanzó una actualización pronóstico del tiempo lo cual es importante para el área de Jabodetabek.

Se recomienda al público que se prepare para la posible Lluvia con intensidad variable y se prevé que comience a llover del 15 al 16 de octubre de 2025. Esta predicción también marca el posible final de la larga estación seca que ha llegado. ¡Vamos, desplázate más!

Según los últimos datos de BMKG, la zona de Jabodetabek en general estará cubierta por posibles lluvias, que variarán de intensidad ligera a moderada, y se prevé que una zona en particular experimente fuertes lluvias. Estos cambios en los patrones climáticos requieren una alta vigilancia por parte de todos los niveles de la sociedad.

El miércoles 15 de octubre de 2025 se prevé que caigan lluvias ligeras en algunas partes de la zona norte de la capital, incluido el norte de Yakarta y las Mil Islas. Mientras tanto, se prevé que la mayoría de las otras áreas de amortiguamiento reciban lluvias de intensidad moderada. Las áreas que tienen el potencial de experimentar lluvias moderadas incluyen el centro de Yakarta, el oeste de Yakarta, el sur de Yakarta, el este de Yakarta, Bekasi Regency, la ciudad de Bekasi, la ciudad de Depok, la ciudad de Bogor, la ciudad de Tangerang, el sur de Tangerang y la regencia de Tangerang.

Una advertencia especial está dirigida a las personas en Bogor Regency, que según el modelo BMKG, tiene el potencial de experimentar fuertes lluvias. Sin embargo, BMKG enfatizó que no hay indicios de la posibilidad de lluvias muy intensas o extremas durante este período de pronóstico.

A partir del jueves 16 de octubre de 2025, se prevé que aumentará la posibilidad de lluvias ligeras. Las áreas que se verán afectadas por lluvias ligeras incluyen el centro de Yakarta, el oeste de Yakarta, el este de Yakarta, el norte de Yakarta, las islas Seribu, la ciudad de Bekasi y la ciudad de Tangerang.

Mientras tanto, se prevé que sigan cayendo lluvias de intensidad moderada en el sur de Yakarta, Bekasi Regency, Depok City, South Tangerang City y Tangerang Regency. Al igual que el día anterior, Bogor Regency es nuevamente la única zona que se prevé que tenga potencial para recibir fuertes lluvias. En general, todavía no hay indicios de lluvias muy intensas o extremas en toda la zona de Jabodetabek el 16 de octubre de 2025.

Según el análisis del mapa de distribución de lluvias de BMKG, se puede ver que las áreas norte y central de Jabodetabek están dominadas por el verde, lo que indica la posibilidad de lluvias ligeras.