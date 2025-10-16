Contenido de la decisión del Tribunal Constitucional que acepta condicionalmente la solicitud de inmunidad del Fiscal

Jacarta – Tribunal Constitucional (MK) accedió a la solicitud de revisión judicial relativa al artículo 8, párrafo (5), de la Ley Número 11 de 2021 sobre enmiendas a la Ley Número 16 de 2004 relativa a la Fiscalía de Indonesia. Este artículo se relaciona con inmunidad Fiscal.

«Se concedió en parte la petición del solicitante I y del solicitante II», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, al leer el veredicto en el edificio del Tribunal Constitucional de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Ilustración de un fiscal. Foto : ENTRE FOTOS/Widodo S. Jusuf

El Tribunal declaró que el artículo 8, párrafo 5, de la Ley 11 de 2021 sobre enmiendas a la Ley Número 16 de 2004 relativa a la Fiscalía de la República de Indonesia es contrario a la Constitución de 1945 y no tiene fuerza jurídica vinculante.

«Siempre que no se interprete condicionalmente, contiene excepciones en el caso de ser sorprendido cometiendo un delito con las manos en la masa o, basándose en pruebas preliminares suficientes, de ser sospechoso de haber cometido un delito punible con la pena de muerte, un delito contra la seguridad del Estado o un delito especial», dijo.

En su decisión, el párrafo 5 del artículo 8 de la Ley del Fiscal de la República de Indonesia, añadido por el Tribunal Constitucional, dice:

«En el ejercicio de sus funciones y facultades, la citación, el interrogatorio, el registro, el arresto y la detención del Fiscal sólo podrán realizarse con autorización del Fiscal General, excepto en el caso de:

a. Sorprendido en el acto de cometer un delito; o

b. «Con base en pruebas preliminares suficientes, se sospecha que ha cometido un delito punible con la pena de muerte, un delito contra la seguridad del Estado o un delito especial».