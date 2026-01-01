Contenido de la carta de una estudiante de la Unima que murió ahorcada en su pensión, afirmando haber sido acosada por un profesor

VIVA – Alumno Facultad de Educación y Psicología (FIPP) Universidad Estatal de Manado (Unima) con las iniciales EMM fue encontrado muerto colgado en la habitación de su pensión en la aldea de Matani Satu, distrito central de Tomohon, el martes 30 de diciembre de 2025.

Lea también: El momento en que una estudiante murió en una caída después de que un asaltante atropellara su motocicleta en Kemayoran



Varios días antes de ser encontrado muerto, se conoció que EMM envió una carta con un supuesto informe. abuso sexualmente por un profesor con las iniciales DM.

Visto a través de la carga de la cuenta Twitter/X @_BanyoeLa carta fue escrita en Tomohon el 16 de diciembre de 2025 utilizando papel rayado escrito a mano.

Lea también: ¡Haz conmoción para los residentes de Cilandak! Un comerciante de tofu redondo presuntamente abusó de un niño y lo enojó casi hasta la muerte



En el documento, EMM incluye su identidad completa, desde nombre, número de identificación de estudiante, programa de estudios, facultad, hasta contactos personales. La carta estaba dirigida al Decano de FIPP Unima, Aldjon N. Dapa.

Al abrir la carta, EMM afirmó enfáticamente que estaba presentando un informe sobre un presunto acoso por parte de profesores de DM. Luego describió la cronología del incidente que, según su confesión, comenzó con un mensaje de WhatsApp recibido la tarde del 12 de diciembre de 2025.

Lea también: Tres mujeres del círculo de Bripda Seili que mataron a un estudiante de la ULM



“El viernes 12 de diciembre, como a la una de la tarde, charló conmigo por DM, me preguntó si podía hacer el masaje con él. Respondí ‘No sé qué orden usar’. Mner dijo que estaba muy cansado. En mi opinión, no era mi derecho servirle así.”, escribió EMM.

EMM escribió que el mensaje contenía solicitudes que lo incomodaban. Aunque se negó, el profesor de DM desvió la conversación hacia cuestiones académicas, incluida la cuestión de la recapitulación de calificaciones. Pensando que había algo académico que debía discutirse, EMM finalmente acudió al profesor.

En su carta, EMM reveló que había compartido la ubicación directamente con sus amigos antes de conocer a DM. Al llegar al aparcamiento del campus, le pidieron que subiera al coche del profesor. EMM dijo que mientras estaba en el auto, se sintió estresado y asustado, especialmente cuando le pidieron que pasara al asiento delantero.

“Ambos me dijeron que no fuera, pero el gerente de DM había desviado la conversación hacia el resumen de calificaciones, que yo había completado previamente. Pero como pensé que algo cambiaría, pensé en ir al gerente de DM frente al estacionamiento del campus. Antes de irme, exactamente a las 14.20 tenía la ubicación en vivo en mi grupo WA y el de mi amigo. Cuando llegué al estacionamiento, me dijo que me subiera a su auto,“, dijo EMM.