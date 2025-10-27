Contenido completo y significado del compromiso juvenil que la generación Z debe comprender

Jacarta – Cada 28 de octubre, la nación indonesia conmemora a Hari Compromiso juvenil. Sin embargo, esta conmemoración no es sólo una ceremonia anual o un momento para izar una bandera en las redes sociales. El Compromiso de la Juventud es un hito histórico que confirma el nacimiento de la unidad de la nación indonesia en medio de la diversidad étnica, lingüística y cultural.

Entonces, ¿qué exactamente? Contenido del compromiso juvenil ¿Y el profundo significado detrás de estas tres frases icónicas?

Texto completo del Compromiso Juvenil (Nueva ortografía)

El Compromiso de la Juventud es el resultado del Segundo Congreso de la Juventud que se celebró en Batavia (ahora Yakarta) el 28 de octubre de 1928. En el congreso, jóvenes de varias regiones del archipiélago hicieron un compromiso conjunto que hoy se conoce como el Compromiso de la Juventud:

Primero:

Nosotros, hijos e hijas de Indonesia, afirmamos compartir una sangre, la tierra de Indonesia.

Segundo:

Nosotros, hijos e hijas de Indonesia, afirmamos ser una sola nación, la nación indonesia.

Tercero:

Nosotros, hijos e hijas de Indonesia, defendemos el idioma de la unidad, el indonesio.

Estas tres simples frases se convirtieron en la base para la formación de un espíritu de nacionalismo que unió la lucha del pueblo indonesio por la independencia.

El significado profundo de cada promesa

1. Una Patria: Indonesia

El significado del primer compromiso es el reconocimiento de que todas las regiones del archipiélago son una patria unida, sin divisiones regionales. Aunque Indonesia se compone de miles de islas y de diversas etnias, todas ellas están unidas por una gran casa: la Madre Patria Indonesia.

El espíritu de hoy: cultivar un sentido de amor por la patria, cuidar el medio ambiente y estar orgulloso de cada centímetro de la tierra de Indonesia.

2. Una nación: Indonesia

El segundo compromiso enfatiza que todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión o cultura, son parte de una nación: Indonesia. Antes de 1928, la lucha contra el colonialismo se libraba a menudo por separado. El Compromiso Juvenil cambia esa perspectiva al unir la determinación en una identidad nacional.

El espíritu de hoy: Mantener la unidad en la diversidad. Ya no hay divisiones entre tribus o grupos, porque todos son compatriotas y paisanos.

3. Un idioma: indonesio

El indonesio fue designado como lengua unificadora. En medio de cientos de idiomas regionales, el indonesio es un puente de comunicación que une a personas de diversas regiones.