Contendientes en la carrera de este año

Sólo hay una cosa que recordar al intentar predecir la temporada de los Oscar: no hay nada seguro. Las estadísticas no tienen sentido, los rumores sobre los festivales no siempre se traducen en el mundo real y es imposible hablar de la Academia como si fuera una colmena. Eso no impedirá que la gente busque indicadores tempranos para intentar leer las hojas de té de los premios. Pero, ¿qué te parece esto en perspectiva? A estas alturas del año pasado, mucha gente había descartado que “Anora” hubiera alcanzado su punto máximo demasiado pronto y ya no fuera un verdadero contendiente para el primer premio. Unos meses más tarde, haría historia al ganar cuatro premios al cineasta Sean Baker. Premios de la Academiaincluido mejor foto.

Entonces, si bien tenemos una idea bastante clara de lo que está en disputa este año, también hay bastantes películas que probablemente estén siendo subestimadas. A partir de ahora, se percibe que la carrera es principalmente entre el drama de época de Chloé Zhao “Hamnet” y la oportuna épica de Paul Thomas Anderson “One Battle After Another”. Buzz también tiene mucha confianza en “Sentimental Value” y en “Marty Supreme”, dirigida por Timothée Chalamet. Y si hay alguna película que pueda desafiar el prejuicio del terror, esa es “Sinners” de Ryan Coogler, que ha demostrado ser mucho más que una simple película de vampiros. En ese mismo sentido, sería imprudente apostar en contra de la dupla formada por Yorgos Lanthimos y Emma Stone en su último viaje mental, “Bugonia”. También hay dos próximas secuelas, “Wicked: For Good” y “Avatar: Fire and Ash”, que son grandes contendientes, aunque no se hayan visto. También queda por ver “Ella McCay” de 20th Century Studios: el director James L. Brooks tiene un historial bastante bueno en el cine. premios oscar.

Más allá de eso, hay un puñado de películas sólidas que todavía tienen mucho tiempo para generar expectación, y bastantes que aún no han sido vistas por un público amplio. Netflix tiene una gran cantidad de riquezas esta temporada, comenzando con un par con pedigríes impresionantes: “Frankenstein” de Guillermo del Toro y “Jay Kelly” de Noah Baumbach. Inicialmente ambos recibieron una cálida bienvenida en el circuito de festivales, pero la falta de hipérbole hizo que muchos quizás los subestimaran. Qué diferencia hacen unas pocas semanas. Siempre fue imprudente apostar contra Del Toro; incluso “Nightmare Alley” obtuvo una nominación a mejor película. Y las artesanías de la película son innegables, lo que obtendrá un apoyo masivo por debajo de la línea. También cuenta con un elenco fantástico, con Jacob Elordi cautivando a los espectadores como la Criatura.

“Jay Kelly” está protagonizada por George Clooney como un actor famoso que reflexiona sobre las decisiones que lo han llevado al éxito profesional y al fracaso personal. Es una película ambientada en la industria, y a los votantes les encanta, pero también es una hermosa meditación sobre los caminos no transitados que solo mejora con repetidas visualizaciones, algo que probablemente suceda cuando la película comience a transmitirse en Netflix en diciembre. Además, las estrellas de la película –Clooney, Adam Sandler y Laura Dern– apenas han comenzado el ciclo de prensa y ya están ganando la ofensiva de encanto. Y si alguna vez se hizo una película para una nominación al reparto SAG, es

«Jay Kelly.»

Netflix también tiene un par de dramas aclamados: “A House of Dynamite” de Kathryn Bigelow (transmitiéndose ahora) y “Train Dreams”, una oda lírica a una vida ordinaria que llega a la plataforma el 21 de noviembre. Ambos están impecablemente realizados e interpretados y tendrán seguidores apasionados. Al igual que “Nouvelle Vague” de Richard Linklater, que detalla la realización de “Breathless” de Jean-Luc Godard. Y aunque no ha habido mucho impulso para “Steve”, el drama dirigido por Cillian Murphy sobre una escuela para jóvenes con problemas, Peter Debruge de Variety lo calificó como “mejor que cualquier cosa que el transmisor haya impulsado para la mejor película hasta la fecha”.

También burbujean bajo la superficie un puñado de películas extranjeras alabadas por la crítica. Si bien uno o dos tienden a entrar en la carrera por la mejor película cada año, esta temporada tiene suficiente para ocupar la mayoría de la lista. “Sentimental Value” de Joachim Trier parece una cosa segura, pero las probabilidades también parecen magníficas para el ganador francés de la Palma de Oro “Fue sólo un accidente”, donde ex prisioneros creen que han capturado a su torturador. También están cobrando fuerza la oscura sátira de Park Chan-wook “No Other Choice” y la ganadora del Gran Premio del Jurado de Venecia “The Voice of Hind Rajab”, sobre el asesinato de una niña palestina. Y el thriller político brasileño “El agente secreto” no sólo tiene un gran revuelo, sino también una poderosa actuación protagonista de

Wagner Moura, que podría encontrarse en la carrera por el mejor actor.

Por supuesto, los críticos pueden defender una película tanto como quieran, pero no hay sustituto para una película que realmente complazca al público. Eso incluye “F1”, el vehículo de Brad Pitt de Apple Original Films, que podría ocupar un lugar similar a “Top Gun: Maverick” en el sentido de que es un éxito tanto de taquilla como de crítica. (También ayuda que ambas películas fueron dirigidas por Joseph Kosinski, quien está atrasado en recibir algún reconocimiento.) Y mientras Warner Bros. ya está haciendo malabarismos con dos contendientes importantes con “Battle” y “Sinners”, también tienen el éxito de terror “Weapons”, un fuerte contendiente oscuro no sólo en la carrera cinematográfica sino también por el guión original de Zach Cregger y la actriz de reparto Amy Madigan.

Focus Features, que también parece seguro con “Bugonia” y “Hamnet”, aún no ha lanzado “Song Sung Blue”, protagonizada por Kate Hudson y Hugh Jackman como una pareja que inicia una banda tributo a Neil Diamond. La reconfortante historia real ya está encantando al público de la industria y podría resultar un éxito inesperado. Lo mismo puede decirse de la próxima película de Searchlight, “Rental Family”, protagonizada por Brendan Fraser como un actor que se presta para tareas de la vida real. Es difícil resistirse a los encantos del elenco y aún más difícil no llorar ante las inclinaciones descaradamente sentimentales.

Searchlight probablemente tenía grandes esperanzas en la película biográfica de Bruce Springsteen “Deliver Me From Nowhere”, que todavía es contendiente para los actores Jeremy Allen White y Jeremy Strong. Pero quizá les vaya aún mejor con “Is This Thing On?” protagonizada por Will Arnett como un hombre recién divorciado que se dedica al monólogo. También está “El testamento de Ann Lee”, protagonizada por Amanda Seyfried como la líder fundadora de la secta Shaker.

Otra película que quizás se está subestimando es “Nuremberg”, de Sony Classics, un drama judicial a la antigua usanza sobre los juicios de oficiales nazis, protagonizado por los ganadores del Oscar Rami Malek y Russell Crowe. Es el tipo de película que los críticos quizás no destaquen pero que hace que el público aplauda. También cuenta con un conjunto estelar y un guión que no podría ser más oportuno.

Y si quiere hablar de películas que agradan al público subestimadas, no busque más que una película que ganó el premio People’s Choice Award en el Festival de Cine de Toronto, generalmente un indicador seguro de una nominación a mejor película. Y no nos referimos sólo al ganador de este año, “Hamnet”, sino al vencedor del año pasado: “Life of Chuck”. Aunque no se lanzó hasta abril de este año, es uno de los favoritos del público y no hay nada parecido en el panorama. Su lanzamiento anticipado también significa que está ampliamente disponible para los espectadores y su naturaleza reflexiva funcionará bien en las pantallas de inicio. Y tenga en cuenta que el distribuidor Neon sabe algunas cosas sobre una campaña de mejor película.