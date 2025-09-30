‘Contar la historia de China’ recauda 75 años de asociación estratégica de Indonesia-China

VIVA – Programa Documentos La «historia de China» internacional transmite oficialmente su última temporada que se centra en IndonesiaLunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Conociendo al Canciller BLCU, IBAS fomenta el establecimiento del Centro de Estudio Indonesio en China



La serie de producción de Shenzhen Media Group es parte de un proyecto de comunicación global con el tema de la Iniciativa de Desarrollo Global que destaca la cooperación Porcelana Con varios países en los campos del desarrollo sostenible, el comercio, la infraestructura, el intercambio cultural.

En el primer episodio, este documental planteó la historia de la recuperación de los ecosistemas marinos en Makassar y la isla de Bangka a través del Proyecto Marino de Ranchos. El programa, que ha estado funcionando desde 2021, es el resultado de la colaboración entre la Universidad de Tianggok e Indonesia, al propagar arrecifes artificiales y semillas de peces para revivir los ecosistemas marinos que están amenazados con contaminación y captura excesiva.

Leer también: El tifón Ragasa ‘aterrizó’ en China después de matar a 17 personas en Taiwán



Ahora, las aguas de la isla de Bonetambat están nuevamente llenas de estrellas de mar, anguilas marinas y pepinos de mar, con beneficios ecológicos y economía para pescadores locales.

Kevin, como uno de los espectadores que presenció el estreno, consideró que este documental daba una nueva perspectiva sobre la dinámica de las relaciones entre los dos países.

Leer también: Crisis del Mar del Sur de China: ecología amenazada, geopolítica calienta



«En mi opinión, contar la historia de China no es solo un documental ordinario. El primer episodio muestra evidencia concreta de cómo la cooperación entre China e Indonesia produjo resultados concretos, como el proyecto de ganadería marina que ha tenido éxito en restaurar los ecosistemas marinos y mejorar el bienestar de los pescadores. Eso muestra que esta asociación no se detiene en la diplomacia de la diplomacia, pero tiene un impacto directo en la comunidad,» dice «,» dice «,» dice. «Dice».

«Este año también coincide con 75 años de relaciones diplomáticas chinas -indonesias y 70 años de la conferencia asiática -fricana en Bandung. A través de este programa, podemos ver cómo la colaboración de dos grandes países en desarrollo puede ser un ejemplo a nivel mundial y mostrar el poder de la solidaridad Global del Sur».

Los episodios posteriores también presentan las opiniones de figuras importantes, incluido Chen Qingquan, académicos de la Academia de Ingeniería China nacida en Indonesia, y Luhut Binsar Pandjaitan, presidente del Consejo Económico Nacional de Indonesia. Ambos enfatizan que la investigación y la colaboración tecnológica abre grandes oportunidades para la generación más joven.

La última temporada «Contando la historia de China» se emitirá todos los lunes a las 21.35 WIB, del 29 de septiembre al 27 de octubre de 2025, con un total de cinco episodios en la plataforma digital china Zhinews y Shenzhen Satellite TV, que tiene como objetivo llegar a una audiencia global más amplia.