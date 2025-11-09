Contaminación del aire en Delhi: padres y activistas protestan en la Puerta de la India







Decenas de personas, entre ellas padres y activistas medioambientales, organizaron una protesta en la Puerta de la India el domingo contra el empeoramiento de la situación. calidad del aire en la capital nacional.

Los manifestantes, muchos de ellos madres acompañadas de niños, dijeron que se habían reunido para exigir medidas urgentes del gobierno para garantizar el aire limpio.

«Queremos reunirnos con nuestros funcionarios electos. Habíamos solicitado una cita con el primer ministro pero nos la negaron. Muchos padres están aquí porque sus hijos están sufriendo», dijo el ambientalista Bhavreen Khandari.

«Uno de cada tres niños ya tiene los pulmones dañados; vivirán casi 10 años menos que los que crecen en un aire más limpio», afirmó.

Otro manifestante, Abhishek, dijo que el gobierno no había brindado ni siquiera el derecho básico a respirar aire limpio.

«Durante el mandato de (la ex primera ministra) Sheila Dikshit, Delhi era conocida como una capital verde. Hoy en día, se encuentra entre las ciudades más contaminadas del mundo. Los políticos siguen culpándose unos a otros en lugar de asumir responsabilidades», afirmó.

Según la policía, varios manifestantes fueron detenidos por reunirse sin permiso.

«No hubo permiso para realizar una protesta en la Puerta de la India. Para mantener la ley y el orden y garantizar que no haya obstrucciones en las medidas de seguridad, algunas personas fueron detenidas», dijo un oficial de policía.

DCP (Nueva Delhi), Devesh Kumar Mahla, dijo que las detenciones eran de naturaleza preventiva.

«Sólo Jantar Mantar está designado como protesta sitio donde se puede solicitar el permiso siguiendo el debido procedimiento», añadió.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente