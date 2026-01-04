Contaminación del agua de Indore: la administración del distrito inspecciona 5.000 hogares







En medio del caos por la contaminación del agua en IndoreEl recaudador de distrito Shivam Verma dijo que se han inspeccionado casi 5.000 casas y se ha completado la dosificación de cloro en todos los pozos tras la crisis de contaminación del agua en el área de Bhagirathpura. En declaraciones a la ANI, dijo que 149 personas siguen hospitalizadas.

«Comenzamos el estudio circular y hemos completado el estudio de aproximadamente 5.000 casas. De las 65 personas en las que se encontraron síntomas, hemos enviado a 15 al hospital. Actualmente, 149 personas están hospitalizadas y 205 se han recuperado y han regresado a casa», dijo Verma.

«A equipo de encuesta también ha llegado. Han compartido alguna información. Hemos completado la dosificación de cloro para todos nuestros pozos. También se han tomado algunas muestras. Una vez que lleguen los informes de muestra, tomaremos las medidas correspondientes», añadió.

El incidente de contaminación del agua en Bhagirathpura, en Indore, ha provocado críticas generalizadas después de que se cobró varias vidas y afectó a muchas familias. Anteriormente, el alcalde de Indore, Pushyamitra Bhargav, anunció que se llevaría a cabo un estudio del suministro de agua en toda la ciudad durante los próximos siete días y que las quejas relacionadas con fugas se resolverían en un plazo de 48 horas.

En declaraciones a ANI, Bhargav dijo: «El equipo trabaja continuamente en Bhagirathpura para garantizar que la gente reciba agua limpia con regularidad. Todo el personal y el equipo del Corporación Municipal de Indore están trabajando entre la gente. Cualquier queja o solicitud se está atendiendo de inmediato.»

Dijo además: «Bajo la dirección del Ministro Principal, se llevará a cabo una encuesta sobre el suministro de agua en todo Indore durante los próximos siete días. Cualquier queja o información sobre fugas se abordará en un plazo de 48 horas».

Cabe destacar que varios vecinos han manifestado que no confían en el agua cisterna suministrada por la corporación municipal y dudan en utilizarla para beber. Muchos residentes, en cambio, compran paquetes agua potable y bidones de agua del mercado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente