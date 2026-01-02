Contaminación del agua de Indore: CM, los ministros supervisan los esfuerzos de tratamiento y socorro







El viceministro principal de Madhya Pradesh, Rajendra Shukla, declaró el viernes que el gobierno estatal está siguiendo de cerca la situación. incidente de contaminación del agua en Indore y ha implementado todas las medidas necesarias para garantizar una atención médica adecuada a los afectados, informó la agencia de noticias ANI.

En declaraciones a los periodistas, Shukla dijo que el Ministro Principal, Mohan Yadav, está visitando personalmente los hospitales, interactuando con los pacientes y sus familias y revisando la respuesta médica con los médicos. Añadió que el ministro principal Kailash Vijayvargiya ha estado destinado en Indore durante los últimos tres días para supervisar las operaciones de ayuda y coordinar los esfuerzos administrativos.

«El gobierno garantizará el mejor tratamiento posible para todas las personas afectadas. Las razones detrás de la contaminación del agua será investigado exhaustivamente», afirmó el Viceministro Principal, informó ANI.

Shukla destacó que la administración estatal está trabajando en coordinación con las autoridades sanitarias y municipales para contener la situación y evitar que se repita, al tiempo que aseguró a los ciudadanos que se tomarán medidas estrictas contra los responsables.

Anteriormente, el recolector de Indore, Shivam Verma, dijo que el informe inicial sugiere contaminación del agua, mientras que las autoridades continúan evaluando la situación sobre el terreno. «El informe inicial indica que el agua está contaminada, pero estamos recopilando más información. Hemos admitido a 13 pacientes. Nuestro equipo de investigación va de puerta en puerta para comprobar si hay síntomas entre la gente. Estamos distribuyendo tabletas de cloro por todas partes», dijo Verma. Añadió que se está siguiendo de cerca la situación.

Según la ANI, actualmente hay 201 pacientes ingresados ​​en centros privados y instalaciones gubernamentalesy 71 han sido dados de alta. El número de pacientes ha disminuido, pero estamos atentos a la situación y quien se encuentre infectado está siendo tratado», dijo. Verma afirmó además que el gobierno estatal ha asegurado todo el apoyo a las familias afectadas.

«Según las instrucciones del Ministro Principal, se proporcionará tratamiento gratuito a las víctimas y, si han depositado dinero, se les reembolsará», añadió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) ha tomado conocimiento suo motu del incidente tras informes de múltiples muertes relacionadas con el agua contaminada en la zona.

«Al parecer, los residentes se habían quejado durante varios días del suministro de agua contaminada, pero las autoridades no tomaron ninguna medida», afirmó la CNDH en un comunicado, solicitando un informe detallado de la Comisión. Madhya Pradesh Secretario Jefe en dos semanas.

