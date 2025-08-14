Consumo de combustible de Avanza-Xpander, el mercado de automóviles se calienta

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El miércoles 13 de agosto de 2025, que discutió las últimas tendencias automotrices, que van desde la eficiencia del combustible, la dinámica del mercado de automóviles, hasta motor eléctrico asequible. Estos artículos proporcionan información en profundidad para los entusiastas de los automóviles en Indonesia. ¡Mira la breve reseña a continuación!

1. Consumo de combustible Avanza Y Xpander: Reclamo oficial vs realidad

Toyota Avanza en Giias 2025

Toyota Avanza y Mitsubishi Xpander, dos MPV favoritos de familias indonesias, tienen reclamos lucrativos de consumo de combustible, pero los resultados concretos en el campo son diferentes debido a los factores de congestión y carga. Avanza registra 12-14 km/litro en la ciudad y 15-17 km/litro en la carretera de peaje, mientras que Xpander tiene 11-13 km/litro en la ciudad y 14-16 km/litro en la carretera de peaje. Leer más.

2. El mercado de automóviles indonesios se calienta, la nueva marca comienza a deslizar a los viejos jugadores

El mercado de Mobil indonesio en julio de 2025 mostró el aumento en las ventas de mayor cantidad de 40,552 unidades, con Toyota liderando seguido de Daihatsu y Suzuki, mientras que nuevas marcas como BYD comenzaron a destacarse. Las ventas minoristas también aumentaron un 1,8% a 62,770 unidades, lo que significa tendencias positivas hacia fin de año. Leer más.

3. El nuevo motor eléctrico de Honda es solo IDR 6 millones

Honda U-Be, un pequeño motor eléctrico para RP. 6.7 millones, viene en China con un diseño minimalista y características modernas, como iluminación LED y paneles LCD. Esta moto es adecuada para viajes de corto rango en áreas urbanas con una velocidad máxima de 40 km/h y baterías que respaldan las necesidades diarias. Leer más.