Consumidores de compras rápidos y eficientes más fáciles, FamilyMart lanza aplicaciones Famigo

Yakarta, Viva – Network de franquicia de la tienda de comestibles, FamilyMart Indonesia, intenta responder a las necesidades de los clientes que desean una experiencia de compra en FamilyMart para ser más rápidas y eficiente.

Director Ejecutivo (CEO) de PT Fajar Mitra Indah, Wirry Tjandra dijo, para responder a las necesidades de sus consumidores, FamilyMart Indonesia también se lanzó oficialmente Famigocomo solicitud Lo último que ofrece servicios prácticos sin hacer cola.

Ilustración de compras en línea.

«Famigo está presente como una forma de compromiso familiar para proporcionar la mejor experiencia para todos los clientes leales de FamilyMart», dijo Wirry en su declaración, el viernes 22 de agosto de 2025.

La aplicación Famigo comenzará a estar disponible y todos los consumidores de FamilyMart pueden descargar en agosto de 2025, a través de la plataforma digital de App Store para usuarios de iOS o Google Play para usuarios de Android OS.

Explicó que Famigo fue diseñado para facilitar a los consumidores al ordenar, donde se ordenan alimentos y bebidas a través del dispositivo en línea, luego se pueden tomar de acuerdo con el tiempo determinado por el usuario.

De acuerdo con la jerga «¡Haga clic en Vaya directamente!», Entonces el leal cliente de la familia conocido como ‘amigo Famima’ también puede tomar el pedido sin tener que esperar más.

En comparación con su aplicación predecesora, Famigo aparece con una interfaz más amigable con el usuario, un proceso de pedido más conciso y más eficiente, y el precio de los productos que son más baratos que las compras directas en las tiendas.

Luego, Famigo también está equipado con varias características diseñadas para proporcionar la máxima comodidad al amigo de Famima. Entre otras cosas, como las características de ‘bocadillos sin hacer cola’, donde los clientes no necesitan hacer cola y simplemente recoger pedidos a la hora especificada. Además, los precios serán más baratos que las compras directas en las tiendas.

Luego, el comprobante de descuento es más a través de la función de referencia, donde los usuarios pueden compartir el código de referencia y obtener un bono de cupón cada vez que hay nuevos usuarios que se registran y realizan transacciones utilizando el código.

«FamilyMart Indonesia es optimista de que Famigo será una parte importante de mejorar los servicios, así como la lealtad y la comodidad del amigo de Famima en las compras», dijo.

Para obtener información, FamilyMart Indonesia ha operado hasta ahora más de 450 tiendas repartidas por Jabodetabek, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang y Bali.