Yakarta, VIVA – Caparazón Indonesia ha actualizado nuevamente la lista de precios de los productos. bbm sus no subsidios a partir del 1 de enero de 2026. Para las áreas de Yakarta, Banten, Java Occidental y Java Oriental, el precio de Shell Super se fija en 12.700 IDR por litro.

Este precio es una referencia para los usuarios de vehículos que necesitan combustible de alto octanaje como alternativa al combustible propiedad de otras entidades comerciales. Shell enfatizó que los precios pueden cambiar en cualquier momento según la evolución del mercado y las políticas de la empresa. Por lo tanto, se recomienda a los consumidores que controlen periódicamente las actualizaciones oficiales.

Reportado VIVA Automotriz desde la pagina oficial CaparazónJueves 1 de enero de 2026, además del precio, lo que no es menos importante para los automovilistas es la disponibilidad de la red de gasolineras. Shell garantiza que Shell Super permanezca presente en varios puntos estratégicos en el área de DKI Yakarta. En el oeste de Yakarta, por ejemplo, los automovilistas pueden encontrar Shell Super en North Arjuna, Daan Mogot, Kyai Tapa, Puri, Latumeten, hasta el área de Meruya, así como una red de gasolineras en la ruta JORR.

Al trasladarse al centro de Yakarta, Shell Super está disponible en las áreas de Gunung Sahari, Menteng, Salemba y Suprapto. Mientras tanto, los automovilistas del sur de Yakarta tienen más opciones porque la red de Shell es bastante densa. Algunos de ellos se encuentran en Antasari, Ciputat Raya, Fatmawati, Gatot Subroto, Kemang, Mampang, Lenteng Agung, Tendean y TB Simatupang, que suelen ser rutas para viajeros.

Para el área del este de Yakarta, Shell Super se puede encontrar en Basuki Rahmat, MT Haryono, Pemuda, Bekasi Raya, JGC y Raden Inten. Mientras tanto, en el norte de Yakarta, Shell presta servicios en Kelapa Gading, PIK, Pluit Selatan, Semper, Sunter y Yos Sudarso.

La presencia de una red cada vez más extensa de gasolineras Shell significa que los automovilistas tienen más alternativas a la hora de elegir el combustible, especialmente para aquellos que priorizan la calidad de la combustión y el rendimiento del motor. Con precios que ahora rondan los 12.000 IDR, Shell Super sigue siendo una opción atractiva en el segmento de combustibles con alto RON.

Shell también enfatizó que la lista de ubicaciones y precios seguirá actualizándose periódicamente. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que consulten siempre la información más reciente antes de cargar. Con una amplia red y servicios que se sabe que son estables, Shell sigue siendo uno de los principales actores en el mercado de combustible no subsidiado en Indonesia.