Consulte los precios de los automóviles Nissan en octubre de 2025, desde IDR 310 millones hasta IDR 795 millones

Jacarta – Nissan Está presente en Indonesia desde la década de 1960 y es una de las marcas de automóviles japonesas más reconocidas. A través de una red de distribuidores y productos innovadores, continúan desarrollando y ofreciendo automóviles de alta tecnología para los consumidores indonesios.

De la observación VIVA Automotriz lunes 13 octubre 2025El sofisticado SUV Nissan X-Trail e-Power con e-4ORCE es el ícono más nuevo de su línea de productos. Con un precio de 795 millones de IDR. en la carretera Yakarta, este automóvil combina un sistema de propulsión eléctrica con control de tracción inteligente para lograr el máximo confort.

Para las familias modernas, el Nissan Serena e-Power ofrece confort monovolumen premium con alta eficiencia de combustible. Con precio Con un precio de 655 millones de IDR, este modelo es una opción popular para los usuarios que necesitan una cabina espaciosa y características modernas.

El coche eléctrico Nissan Leaf sigue siendo una prueba del compromiso de Nissan con los vehículos respetuosos con el medio ambiente. Con un precio de 744 millones de IDR, este automóvil ofrece un rendimiento suave, cero emisiones y un diseño aerodinámico futurista.

El nuevo Nissan Leaf en la exposición GIIAS 2022 Foto : VIVA Automotriz/Muhammad Thoifur

En el segmento de los SUV compactos, el Nissan Kicks e-Power ofrece una combinación de potencia eléctrica y un eficiente motor de gasolina. Con un precio de 522,6 millones de IDR, este modelo destaca en su clase gracias a sus características de seguridad y confort de alta gama.

El gran SUV Nissan Terra también es un atractivo especial para los consumidores que buscan robustez y lujo. Este automóvil tiene un precio de 789,9 millones de IDR con características premium y un amplio espacio en la cabina.

Para la clase SUV básica, el Nissan Magnite viene con un diseño deportivo y un precio asequible. Con un precio de 310,5 millones de IDR, este automóvil es adecuado para jóvenes que desean lucir elegantes pero aún así ser eficientes.

Mientras tanto, el Nissan Livina sigue siendo la opción favorita en el segmento de los monovolúmenes familiares. Con un precio de 331 millones de IDR, Livina ofrece comodidad de conducción y eficiencia de combustible comprobadas.

La variante estándar de Nissan Serena también sigue disponible para aquellos que prefieren el sistema convencional. Este coche se vende por 560,8 millones de IDR y aún mantiene su reputación como un monovolumen cómodo con completas funciones de entretenimiento.