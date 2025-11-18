Consulte la lista de desvíos de rutas de TransJakarta debido a las inundaciones en Yakarta

Jacarta – Transjakarta realizó ajustes en los servicios operativos, tanto en forma de desvíos como de acortamientos de rutas, el martes 18 de noviembre de 2025. Estos ajustes se realizaron debido al anegamiento provocado por las fuertes lluvias. Lluvia de altura en varias vías para garantizar la seguridad del cliente y una movilidad fluida.

Lea también: Fuertes lluvias azotan Yakarta y las inundaciones se extienden a 16 barrios



«Transjakarta también se disculpa por las molestias causadas e insta a los clientes a ajustar sus planes de viaje», dijo en su comunicado el jefe del Departamento de Relaciones Públicas y RSC de Transjakarta, Ayu Wardhani.

Las rutas volverán a la normalidad una vez que las condiciones de la carretera lo permitan.

​Las siguientes son las rutas que han sufrido ajustes y sostener que temporalmente no pueden atender a los clientes a partir de las 15.15 WIB:

Lea también: Fuertes lluvias en Yakarta, alerta de inundaciones en estas tres carreteras



1. Rutas que no son BRT y Microtrans experimentan desvío/acortamiento

​A. Ruta 1M no BRT (Meruya-Blok M)

​El servicio experimentó un desvío de ruta debido a un error inundación hasta 50 cm de profundidad en Jalan Swadarma Raya.

Lea también: Presunto acoso al empleado de TransJakarta, Pramono: ¡Te he reprendido!



-Dirección del bloque M: desviado de TL Serengseng Dalam hacia Jl. Cendrawasih (siga la ruta 8D) y salga del Corredor 8 en TL RS Medika, hasta tomar el paso elevado de Simprug.

-Dirección a Meruya: desvíese de la parada de autobús Velbak al centro comercial Gandaria City (siguiendo la ruta 8D) y salga del corredor 8 en TL RS Medika, luego diríjase a Jalan Pospengumben.

-Paradas sin servicio (ambas direcciones): Hay 16 paradas de autobús a las que no se puede acceder temporalmente, entre ellas Jl. Karya Bakti, Kampung Baru, Univ Prof Dr. Mustopo, Jl. Swadarma, BSI 2, ITC Cipulir y Velbak.

B. Ruta Microtrans JAK 22 (Penas Kalimalang – Trikora)

​Los servicios experimentaron un acortamiento de la ruta porque el tramo de Jalan Cawang Sutoyo hacia Cawang UKI se inundó con una altura de 30-40 cm.

-La unidad da la vuelta en el Puesto de Guardia de Trikora y regresa a la ruta normal.

-Paradas sin servicio: Parada de autobús Lion, Parada de autobús 56, Parada de autobús Cawang Sutoyo, Parada de autobús Wika y Parada de autobús Ciplak.

C. Ruth Microsd JAK 75 (Clirios

​Los servicios experimentaron un acortamiento de la ruta porque Jalan Sumur Jambu quedó intransitable debido a una inundación de 70 cm de profundidad.

-La flota solo opera hasta SDN 07 Makasar y regresa hacia Halim.

-Paradas que no están servidas: BS Ring 1, BS RPTRA Kp Pulo y BS Jl H Sidan.