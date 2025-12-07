Consulte la actualización de notas de clasificación provisional del ARRC 2025 en la serie SS600

Domingo 7 de diciembre de 2025 – 18:00 WIB
BuriramVIVA – Corredor de timón Hong Leong Yamaha Racing, Kasma Daniel Kasmayudin, logró tomar la delantera clasificación mientras que con una colección de 167 puntos, tras el partido de la Carrera 2 ARRC 2025 Clase SS600 celebrada en el Circuito Internacional de Chang, Buriram, Tailandiael domingo 7 de diciembre de 2025.
La siguiente posición en la clasificación la ocupa el corredor del equipo Yamaha Tailandia Racing, Anupab Sarmoon, que ocupa el segundo lugar con 167 puntos.
Luego en tercera posición, ocupada por un corredor del equipo. Astra El Honda Racing Team, Md Adenanta Putra, ocupa el tercer lugar con un récord de 152 puntos.
Los siguientes en cuarto y quinto lugar respectivamente fueron el corredor del equipo Yamaha Racing Indonesia, Wahyu Nugroho con un récord de 121 puntos, y el corredor del equipo Honda Racing Tailandia, MThanat Laoongplio, que logró acumular 120 puntos.
Los siguientes son los récords de clasificación actuales en la serie ARRC 2025 SS600:
1). Kasma Daniel Kasmayudin – Hong Leong Yamaha Racing: 167
2). Anupab Sarmoon – Equipo Yamaha Tailandia Racing: 167
3). Md Adenanta Putra – Equipo Astra Honda Racing: 152
4). Wahyu Nugroho – Yamaha Racing Indonesia: 121
6). Md Helmi Azman – Idemitsu Honda Racing Malasia: 117
7). Md Syarifuddin Azman – Idemitsu Honda Racing Malasia: 113
8). McKinley Kyle Paz – Hong Leong Yamaha Racing: 100
9). Herjun Atna Firdaus – Equipo Astra Honda Racing: 100
10). Khairul Idham Pawi – Idemitsu Honda Racing Malasia: 98
11). Kitsada Tanachot – Honda Racing Tailandia: 75
12). Md Faerozi Toreqottullah – Yamaha Racing Indonesia: 68
13). Rocco Sessler – Uno para todos Yamaha: 59
14). Honda Racing Tailandia de Jakkreephat Puettisan: 39º
15). Rheza Danica Ahrens – Equipo Astra Honda Racing: 38
16). Aldi Satya Mahendra – Yamaha Racing Indonesia: 36
18). Sha Juntong – Victor Racing Team Yamaha: 27
19). Odaki Amon – SDG Harc-Pro Honda Filipinas: 15
20). Soichiro Minamimoto – Hong Leong Yamaha Racing: 9
21). Dimas Ekky Pratama – MsGlowForMen Racing Team Honda: 7.
