Consulte Insanul Fahmi, este es el consejo de Buya Yahya para Inara Rusli

Jacarta – Noticias impactantes provienen de figuras públicas. Inara Rusli quien volvió al centro de atención después de decidir hacer las paces y reconciliarse con Insanul Fahmi.

Esta decisión se tomó poco después de que ella retirara oficialmente la denuncia de presunto fraude contra el hombre que ahora vuelve a ser identificado como su marido. ¡Vamos, desplázate más!

Inara Rusli, madre de tres hijos, parecía decidida a explicar este cambio de actitud tras pasar por el proceso de mediación familiar. Dijo que la relación entre él e Insanul se encuentra ahora en una fase de reconciliación después de que los dos lados de la familia se reunieron.

«Gracias a Dios, porque también ha habido un proceso de paz. Así que nuestras familias se han reunido entre las dos familias. Así que eso es todo, elegí retirar el informe y presentar un acto de paz también», dijo Inara Rusli, citando una transmisión en YouTube, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Además, Inara dijo que esta decisión también estuvo influenciada por el consejo del clérigo Buya Yahya, quien le recordó los principios del hogar en el Islam.

Según su confesión, Buya Yahya expresó la opinión de que el estatus halal en el matrimonio debería ser la base principal para construir un hogar, independientemente del juicio público.

«Buya (Yahya) dijo que si es legal, es halal, ya no hay necesidad de pensar en la opinión pública porque el marido y la mujer son los que dirigen el hogar», continuó Inara.

La artista también enfatizó que estaba tratando de cumplir con sus obligaciones como esposa en el Islam. Volvió a enfatizar su compromiso con Insanul Fahmi.

«Así que, como esposa, tengo que seguir escuchando y obedeciendo a mi marido porque, después de todo, el hermano Insan se ha convertido en mi marido», dijo Inara Rusli.

Anteriormente, la relación de Inara e Insanul se había intensificado. El 1 de diciembre de 2025, Inara presentó una demanda por presunto fraude relacionado con su matrimonio no registrado. Incluso antes de eso, el 28 de noviembre de 2025, anunció que se retiraba de su relación para proteger los sentimientos de la esposa legal de Insanul, Wardatina Mawa.

El escándalo surgió por primera vez después de que Wardatina denunciara a su marido e Inara a la policía de Metro Jaya el 22 de noviembre de 2025 por cargos de infidelidad y adulterio. Este caso atrajo entonces la atención pública porque involucraba la cuestión de la poligamia y los matrimonios que no estaban registrados oficialmente.