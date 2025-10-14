Consulte el calendario más reciente 15 de octubre de 2025

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento importante que se debe llevar cada vez que alguien conduce un vehículo en la carretera. Este documento tiene un período de validez determinado y su propietario puede renovarlo a través de un servicio de automóvil. Sim alrededor proporcionada por la policía en cada región.

Según información del sitio web Korlantas Polri, citada el miércoles. VIVA Automotriz Miércoles 15 de octubre de 2025, el servicio de automóvil Mobile SIM de hoy se distribuye en varios puntos del área de DKI Yakarta, de este a sur.

Para los residentes del centro de Yakarta, la extensión SIM se puede realizar en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Los residentes del este de Yakarta pueden visitar el automóvil Mobile SIM ubicado en el Grand Cakung Mall, mientras que para el sur de Yakarta, el servicio está disponible en el campus Trilogi Kalibata.

Hay otros dos automóviles Mobile SIM que sirven a la gente del oeste de Yakarta, que están estacionados en el centro comercial Citraland. Todas las ubicaciones en Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Servicios similares también están disponibles en varias ciudades tampón. En Bandung, por ejemplo, los residentes de Flower City pueden extender el período de validez de su licencia de conducir en dos lugares, a saber, ITC Kebon Kelapa y Ubertos, con horarios de atención desde las 08.00 WIB hasta el final.

Los residentes del área de Bekasi pueden aprovechar el servicio de extensión en Metropolitan Mall Bekasi, de 08.00 a 10.00 WIB. Se recomienda llegar temprano porque el cupo de cola es limitado.

Mientras tanto, para las personas que tienen vehículos con matrícula de Bogor, los coches Mobile SIM operan en BTW Mall, con un horario de servicio de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Los propietarios de vehículos que quieran utilizar este servicio deben saber que el servicio Mobile SIM para automóvil solo acepta extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas o que aún no hayan caducado.

Los documentos o equipos que se deben traer incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir original y un comprobante de un examen médico. La tarifa de administración se ha fijado en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.