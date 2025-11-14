Consulta saldos, pagos y transacciones directamente desde Smartwatch

Jacarta – PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) lanza servicio miBCA en el dispositivo reloj inteligente (reloj inteligente).

El myBCA sobre innovación en Smartwatch está presente como una forma del compromiso de la compañía para brindar servicios de base digital que sean relevantes para el desarrollo del Internet de las Cosas (IoT).

El número de usuarios de myBCA casi se ha duplicado anualmente (YoY). A septiembre de 2025, volumen de transacciones vía banca móvil e internet ACB creció un 19 por ciento interanual.

Paralelamente, crecimiento de las transacciones QRIS en BCA creció un 103 por ciento en el último año. Este rápido crecimiento refleja el entusiasmo de la gente por utilizar soluciones de pago prácticas y sin efectivo de BCA.

Vicepresidente Ejecutivo Desarrollo de Productos de Banca Transaccional BCA Jan Hendra dijo que esta función permite a los clientes acceder a varios servicios bancarios directamente a través de un reloj inteligente; como:

– Ver información de saldo,

– Mutaciones,

– Transacciones sin tarjeta y usando QRIS CPM (Modo presentado por el cliente) o QRIS Tap.

«A través de esta nueva característica, esperamos que se pueda ayudar a los clientes de BCA a realizar transacciones de manera más fácil y rápida», dijo el viernes 14 de noviembre de 2025.

El servicio myBCA on Smartwatch está presente en medio de los desarrollos de IoT que facilitan la vida de las personas en su día a día.

Se espera que esta solución no sólo ayude a los clientes a realizar transacciones, sino que también se adapte a los estilos de vida de las personas.

Los clientes que quieran utilizar myBCA en Smartwatch primero deben vincular su teléfono inteligente (dispositivo de emparejamiento) con un reloj inteligente basado en WatchOS o WearOS.

Los clientes deben tener una ID de BCA activa que haya sido registrada en la aplicación móvil myBCA, y cada ID de BCA solo se puede conectar a un reloj inteligente.

Una vez conectados, los clientes pueden realizar transacciones inmediatamente a través de un reloj inteligente. Los usuarios también pueden desconectar sus dispositivos (cuenta no vinculante) en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando se pierde el reloj inteligente.

La terminación de la conexión se puede realizar a través de la aplicación móvil myBCA o Halo BCA para bloquear la ID de BCA.

Todos los datos intercambiados entre el teléfono inteligente y el reloj inteligente también se cifran y se envían directamente a través de una conexión Bluetooth segura, sin pasar por una red pública.

Si un usuario bloquea su ID de BCA durante una emergencia, cuando la cuenta se bloquea, automáticamente no se puede usar para iniciar sesión ni realizar transacciones, ya sea en un reloj inteligente u otros dispositivos.