Consulta la lista completa en todas las provincias

Yakarta, VIVA – Entrando a principios de año, el precio del combustóleo no subsidiado (BBM). Pertamina se ha convertido nuevamente en una preocupación para muchos usuarios de vehículos. A partir del 1 de enero de 2026, precios del combustible Se registra que los tipos de Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamax y Pertalite aún varían en cada provincia, dependiendo de las políticas regionales y los costos de distribución.

Según lo informado por VIVA Otomotif desde el sitio web oficial, el jueves 1 de enero de 2026, para la región de la isla de Java, incluidas DKI Yakarta, Banten, Java Occidental, Java Central, Bricolaje y Java Oriental, el precio de Pertamax Turbo está en el rango de 13.400 IDR por litro. Mientras tanto, Pertamax Green 95 en Java se fija en alrededor de 13.150 IDR por litro.

Pertamax está a 12.350 IDR por litro y Pertalite todavía a 10.000 IDR por litro.

En la región de Sumatra, el precio del combustible no subsidiado es ligeramente más alto. Sumatra Occidental, Riau, las Islas Riau, Bengkulu y Sumatra del Sur registraron el precio de Pertamax Turbo en el rango de 13.700 a 14.000 IDR por litro. Pertamax está en el rango de IDR 12.650 – IDR 12.950 por litro, mientras que Pertalite se mantiene en IDR 10.000 por litro.

Curiosamente, se registra que las zonas de libre comercio (ZLC) como Batam y Sabang son más baratas. En Batam, Pertamax Turbo cuesta 12.750 IDR por litro y Pertamax IDR 11.850 por litro.

Las regiones de Kalimantan y Sulawesi también tienen precios más o menos similares a los de Sumatra. Varias provincias, como Kalimantan del Sur y Kalimantan del Norte, registraron que el precio de Pertamax Turbo alcanzó los 14.000 IDR por litro, mientras que el Pertamax se situó en 12.950 IDR por litro.

Por otro lado, Papúa, Papúa Central, Papúa montañosa, Papúa del Sur y Papúa del Sudoeste registraron el precio de Pertamax en alrededor de 12.650 IDR por litro, mientras que el Pertalite se mantuvo en 10.000 IDR por litro. Sin embargo, en varias regiones del este, los tipos Pertamax Turbo y Green 95 no figuran como disponibles.

De Bali a Nusa Tenggara, los precios siguen el patrón javanés, con Pertamax Turbo a 13.400 IDR, Pertamax 12.350 IDR y Pertalite 10.000 IDR. En general, la estructura de precios a principios de este año mostró que Pertalite todavía se mantenía en 10.000 IDR por litro, mientras que otros combustibles no subsidiados se ajustaban a las condiciones regionales.

Con esta actualización de precios, se espera que los usuarios de vehículos presten más atención a las diferencias de tarifas entre regiones antes de repostar, especialmente para aquellos que viajan con frecuencia entre provincias.