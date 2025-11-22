¡Consulta Horarios, Actividades y Precios de Entradas Aquí!

Sábado, 22 de noviembre de 2025 – 15:27 WIB
Tangerang, VIVA – Exhibición La Semana del Automóvil anual Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 se inauguró oficialmente hoy en la Exposición de Convenciones de Indonesia (ICE) BSD City, Tangerang.
Siguiendo el tema «automoción más entretenimiento», el GJAW de este año está diseñado no sólo como un lugar para mostrar coches y motos, sino también como un lugar de interacción. visitantes con tecnología, comunidad y estilo de vida automotriz.
Tamaño del área y participantes
GJAW 2025 ocupando 90.000 metros cuadrados de terreno de exhibición, utilizando del pabellón 1 al pabellón 10 en ICE BSD.
En este evento participan más de 80 marcas de automóviles. Los participantes son muy diversos: desde vehículos de pasajeros, comerciales, carrocerías, hasta industrias de apoyo como repuestos, audio para automóviles, accesorios y estilo de vida del automóvil.
Varias marcas de automóviles conocidas presentes incluyeron Toyota, Honda, BMW, Wuling, Mazda, Mitsubishi, BYD, VinFast, Jaecoo y Changan. En el segmento de las dos ruedas están presentes marcas como Indomobil E-Motor, Royal Enfield y Scomadi.
Además de los fabricantes de vehículos, en la celebración también participaron más de 35 empresas de apoyo al automóvil, entre ellas series nacionales de carrocerías como Adiputro y Tentrem.
GJAW 2025 ofrece una experiencia que dista mucho de ser una simple exhibición de autos convencional. Algunas actividades interesantes incluyen:
1. Prueba de manejo y recorrido de prueba: los visitantes pueden probar el automóvil en las áreas de prueba de manejo al aire libre (pabellones 3 a 10) e interiores (pabellones 1 a 2). Mientras tanto, en los pabellones 8 y 9 se ofrecen pruebas de conducción en moto.
2. Zona de Tecnología y Adrenalina: Hay competencias de Simulador de Carreras, carreras RC Offroad y Mini GP, que brindan a los visitantes una sensación de deportes de motor.
3. Comunidad automotriz: Habrá un Desfile de los Mil Autos, reuniones comunitarias como GJAW Underground, una exhibición de autocaravanas y un espectáculo de diecast.
Calendario y horas de funcionamiento
La exposición tiene una duración de 10 días, concretamente del 21 al 30 de noviembre de 2025.
Lunes a viernes: 11.00 – 21.00 WIB y sábados y domingos: 10.00 – 21.00 WIB.
Las entradas para GJAW 2025 se pueden comprar a través de la aplicación Auto360 o directamente (en el lugar) en el lugar de la exposición. El precio para días laborables es de 35 mil IDR y los días festivos tienen un precio de 70 mil IDR.
Si compra OTS, el precio del billete entre semana es de 50 mil IDR y en días festivos el precio es de 80 mil IDR. Para comodidad de los visitantes, hay disponible un autobús gratuito desde varios puntos hasta el lugar de la exposición.
VIVA.co.id
22 de noviembre de 2025