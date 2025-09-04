Construyendo con éxito gojek, ahora tropezando con casos de corrupción de Chromebook

Yakarta, Viva – El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Anwar Makarim fue nombrado oficialmente sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook.

Leer también: Hace reveló el importante papel de Nadiem en el Proyecto de Corrupción de Chromebook



La oficina del Fiscal General dijo que la detención se llevó a cabo después de que el investigador encontró evidencia de la participación de Nadiem en el proyecto de digitalización educativa que fue perjudicial para hasta Rp1.9 billones.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, dijo que la determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador encontró pruebas sólidas.

Leer también: Entonces, un nuevo sospechoso en una corrupción de una computadora portátil, ¡Nadiem Makariem fue arrestado de inmediato!



«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales nam», dijo Anang, jueves 4 de septiembre de 2025, citado por Viva.co.id.

Anang agregó, Nadiem fue detenido de inmediato durante los siguientes 20 días en el Centro de Detención de Salemba en la oficina del Fiscal General. «Detención durante los próximos 20 días», dijo.

Leer también: Revisado nuevamente en el caso de Chromebook, la expresión de Nadiem Makarim hizo una escena



El caso que atrapara a Nadiem no fue un caso pequeño. A partir de los resultados de la investigación, el estado supuestamente perdió hasta Rp1.9 billones debido al proyecto de adquisición digitalizando la educación para el período 2019-2022.

Previamente, ATRÁS Ha nombrado a otros cuatro sospechosos, a saber, Sri Wahyuningsih (ex director de SD), Mulyatsyah (ex director de la escuela secundaria), el jurista Tan (ex personal especial de la Ministro de Educación y Cultura) e Ibrahim Arief (ex consultor de tecnología).

Antecedentes y educación familiar

Nadiem makarim Nacido en Singapur el 4 de julio de 1984. Es hijo de la pareja Nono Anwar Makarim, abogada y activista de ascendencia árabe-minang, y Atika Algadri, la hija de un líder pionero Hamid Algadri.

Nadiem tomó educación básica en Yakarta, luego continuó la escuela secundaria en Singapur. Luego continuó sus estudios en la Universidad de Brown, Estados Unidos, especializándose en relaciones internacionales, y se graduó en 2006. En 2009 a 2011, ganó el título de Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Harvard Business School.

Durante la universidad, Nadiem también participó en el programa de intercambio de estudiantes en la London School of Economics, Inglaterra.

Carrera inicial

Después de graduarse de la Universidad de Brown, Nadiem trabajó en McKinsey & Company, una empresa de consultoría de gestión global. En 2011, se unió a Zalora Indonesia como directora de innovación.

Su carrera en el mundo de la tecnología es cada vez más cuesta arriba después de convertirse en director de innovación en Kartuku, un proveedor de servicios de pago no cáldicos. La experiencia luego lo traería a fortalecer el ecosistema de pago digital de Gopay.

Establecer un gojek

El nombre Nadiem comenzó a ser ampliamente conocido después de establecer Gojek en 2010. Inicialmente, Gojek solo operaba 20 taxistas de motocicletas con un sistema de centro de llamadas. Sin embargo, bajo su liderazgo, Gojek se transformó en una superposición con el transporte, la logística, los servicios culinarios (gofood) a los pagos digitales (GOPAY).

En 2016, Gojek se convirtió oficialmente en el primer unicornio de Indonesia. Tres años después, su estado aumentó a Decacorn, con una valoración de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses. Este éxito hace que Nadiem ingrese a las filas de los jóvenes líderes más influyentes de Asia.

Entrar en el mundo de la política

El 23 de octubre de 2019, el presidente Joko Widodo nombró a Nadiem como ministro de educación y cultura en el gabinete indonesio avanzado. Más tarde se le confiaba para dirigir un nuevo ministerio resultante de la fusión, a saber, el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek) desde 2021.

En la era de Nadiem, nacieron varios programas educativos, uno de los cuales fue el plan de estudios de Merdeka. Sin embargo, detrás de eso, el proyecto de digitalización educativa, incluida la adquisición de procuración, en realidad lo atrapó en un caso legal importante.

Vida personal

Nadiem se casó con Franka Franklin en 2014. Franka era conocido como el fundador de Tulola Jewelry, una marca de joyería bastante popular. A partir de este matrimonio, son bendecidos con cuatro hijos, a saber, Solara Franklin Makarim, Sierra Franklin Makarim, el océano Makarim y un niño cuyo nombre no ha sido revelado al público.

Historia profesional de Nadiem Makarim

2006-2009 – Consultor en McKinsey & Company después de graduarse de la Universidad de Brown.

2010 – Establecer un gojek, inicialmente con 20 taxistas de motocicletas basados ​​en el centro de llamadas.

2011 – Conviértete en el director de innovación de Zalora Indonesia.

2013 – Director de innovación de Kartuku, proveedor de servicios de pago sin gasolina.

2014 – Enfoque como CEO de Gojek después de que Gojek reciba grandes fondos de los inversores.

2016 – Gojek se convirtió oficialmente en el primer unicornio de Indonesia.

2019 – Gojek Up the Class a Decacorn con una valoración de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses.

23 de octubre de 2019: nombrado presidente Joko Widodo como Ministro de Educación y Cultura en el gabinete indonesio Maju.

2021 – Liderando un nuevo ministerio de la fusión, a saber, el Ministerio de Educación y Cultura.