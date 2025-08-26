Construya infraestructura residencial a calidad, mira la colaboración del gobierno de Regency GIS y Bekasi

Yakarta, Viva – Pt Semen Indonesia (Persero) TBK (Decir) Synergize con el gobierno del distrito Bekasi en la construcción de residencial y infraestructura calidad. Se llevó a cabo el desarrollo de la tecnología y la innovación para mejorar el bienestar de la comunidad local.

El director de Sig Indrieffouun Indra dijo que esto está en línea con la misión SIG, a saber, aplicar los mejores estándares para garantizar la calidad de los materiales de construcción más sostenibles.

«Al continuar enfocándose en la protección del medio ambiente y la responsabilidad social sostenible», dijo Indra en un comunicado en Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Para fortalecer la cooperación, SIG junto con el gobierno de Bekasi Regency ha firmado un acuerdo conjunto sobre la mejora y el desarrollo de la calidad del desarrollo en la regencia de Bekasi. Ambas partes también colaboran en el desarrollo de la competencia de recursos humanos, tecnología e innovación para apoyar el bienestar de las personas en la regencia de Bekasi.



[Humas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Sig también está listo para apoyar el aumento en la competencia de los recursos humanos que tienen un papel importante en las actividades de desarrollo», dijo.

Con recursos humanos calificados con respecto a la calidad estándar y los aspectos de desarrollo sostenible, continúa Indra, se espera que mejore la calidad de los resultados del desarrollo, especialmente en la regencia de Bekasi.

«Esperamos que esto fomente la mejora y el desarrollo de la calidad del desarrollo en la regencia de Bekasi», dijo Indra.

Mientras tanto, el regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dijo que la sinergia respalda la realización de la visión y la misión de la regencia de Bekasi para elevarse, avanzado y próspero, también apoya el programa del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, para mejorar la infraestructura para realizar el bienestar de las personas.

También dijo que la cooperación entre bumn y los gobiernos locales en el campo de la infraestructura alentó una mayor innovación y tecnología en los campos de la infraestructura vial, edificios, viviendas públicas y otros.

Hoy, continúa Ade, Bekasi Regency marca la innovación en el desarrollo sostenible. Pero la construcción requiere recursos, uno de los cuales son los materiales de construcción como el cemento.

«También esperamos que el apoyo SIG contribuya al desarrollo de Bekasi Regency», dijo Ade.

La firma del acuerdo conjunto fue llevada a cabo por el regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang, y el director gerente Sig Indrieffoun Indra presenciado por el presidente del Consejo Asesor del Regente Bekasi, así como miembro de la Cámara de Representantes, la Comisión VI, Rieke Pitaloka en la Oficina del Regente de Bekasi el lunes (25/8). (Hormiga)