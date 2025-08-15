Construya el almacén híbrido cerca del aeropuerto de Soetta, Ahok Doma Indah Starhub Value Jelly Ver Nicho de mercado

Tangerang, Viva – ex gobernador de Dki Yakarta, Basuki Tjahja Purnama, quien también es una persona hombre de negocios Evaluar a Duta Indah Starhub es muy observador de ver un nuevo nicho de mercado de inversiones combinando casas, tiendas y almacenes en el mismo lugar.

«Creo que este hermoso embajador es muy observador, pueden ver un nicho de las necesidades del mercado. Cuando la oficina y la vivienda ya están proveer en excesomientras que las necesidades del almacén siguen siendo altas. Pueden combinar los tres en un lugar «, dijo el hombre al que se llamó Ahok en el siguiente Gro Dodundbraking 3, Almacenamiento Deta Indah Starhub en el complejo de almacenamiento de Deta Indah Starhub Warehousing, Jln. Cisadane Timur Riego, pueblo de Belendung, distrito de Benda, ciudad de Tangerang, viernes 15 de agosto de 2025.

Según él, la presencia de este complejo de almacenamiento es muy correcta para los jóvenes que solo quieren comenzar los negocios.

«Ahora a los jóvenes les gusta vender productos importados en línea, ya no necesitan molestarse si hay productos que ingresan a la medianoche al almacén.

El ex regente de East Belitung dijo muchos intereses inversor Desde China, Malasia y varios otros países demuestran que Indonesia es un gran mercado.

«Por lo tanto, este almacenamiento está en demanda por parte de los inversores extranjeros. Además, los gerentes no solo venden sino que administran todas las licencias e instalaciones, esto se espera por el extranjero. Ahora cómo el gobierno proporciona conveniencia en las licencias», dijo el ex comisionado de Pertamina.

El gerente de marketing de Doma Indah, Metta, dijo que para esta etapa 3, Doma Indah Starhub, presentó deliberadamente un bloque de almacenamiento especial que tenía una altura de hasta 14 metros.

«Así que específicamente para almacén híbrido Esto, combinamos la oficina, la residencia y el almacén para que se puedan lograr los objetivos de los empresarios. Porque en esta era digital, todos deben estar centralizados, debe ser un monitoreo más estricto «, dijo Metta.

Se dice que Doma Indah recibió muchos aportes de empresarios relacionados con la viabilidad del almacén para respaldar la eficiencia. «Por eso lanzamos híbrido depósito Esto «, dijo Metta.

Metta también explicó que la gestión del área de almacenamiento se vendió a partir de RP. 5 mil millones y habían estado en demanda por varios inversores extranjeros de China, Malasia, Singapur e incluso del Reino Unido.

«Una de las razones es porque este almacenamiento es muy estratégico y cerca del aeropuerto de Soekarno-Hatta», dijo.

Anteriormente, el CEO de Doma Indah, Ka Tjin, declaró que el primer proyecto de almacenamiento se construyó desde principios de 2000 siempre con un concepto para el progreso ambiental.

Tjin Ka Tjin espera que este proyecto pueda ser una herramienta para una inversión y prosperidad prometedores de la comunidad circundante.

Mientras que el vicealcalde de Tangerang, H. Maryono espera que con la presencia de la fase tres de Deta Indah Starhub, la economía en la ciudad de Tangerang se estira cada vez más.

«Debido a eso, los inversores estén ocupados en invertir en la ciudad de Tangerang. Debido a que como amortiguador para la ciudad capital, nuestra área es la más cercana al aeropuerto de Soetta para que el acceso sea más fácil en Indonesia e incluso el mundo», dijo.

También declaró que el gobierno de la ciudad de Tangerang está listo para proporcionar conveniencia a los inversores que desean invertir en Tangerang.

«La Ciudad de Tangerang está claramente brindando permisos y varias comodidades a los inversores siempre que todas las condiciones de propiedad estén completas. Nosotros del gobierno y el DPRD también continuan formando una serie de regulaciones, para facilitar los inversores», dijo Maryono.