Construya 608 unidades de inicio modular en Merauke, concreto rojo y blanco listos para acelerar 3 millones de programas de casas

Yakarta, Viva – Subsidiaria empresarial PT Cemindo Gemilang TBK (Semen Merah Putih), PT Motive Mulia (Concreto rojo y blanco) ha presentado innovaciones en tecnología de concreto modular desde 2024, como una solución a reserva La vivienda nacional según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) ha alcanzado alrededor de 15 millones de unidades.

Director comercial de PT Motive Mulia (concreto rojo y blanco) Akhmad Syamsudin dijo que actualmente el concreto modular del concreto rojo y blanco se está aplicando en el proyecto de construcción de la unidad de vivienda 608 para la fábrica de azúcar en Merauke, que actualmente ingresa al escenario producción componentes modulares. Para apoyar el funcionamiento sin problemas del proyecto, la compañía también está construyendo una fábrica prefabricada en Merauke para garantizar la disponibilidad de componentes modulares que sean eficientes, precisos y a tiempo.

«Entendemos la urgencia de la necesidad de viviendas de calidad para la gente de Indonesia. información sobre los medios Esto, queremos transmitir cómo la tecnología de concreto modular modular puede ser una solución transformadora, que puede reducir el tiempo, ahorrar costos y garantizar la calidad de los edificios «, dijo Syamsudin a partir de su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

«Y nuestro proyecto está en Merauke para construir 608 unidades de vivienda de tecnología modular concreta es la prueba inicial de que esta innovación es aplicable en Indonesia y para responder los desafíos de la vivienda en el futuro», agregó.

Syamsudin explicó que también dijo que el concreto rojo y blanco había estado produciendo una variedad de productos de concreto de alta tecnología, que se convirtieron en una solución de construcción integrada. Producto prefabricado Y Readymix El concreto rojo y blanco se produce con un control de calidad ajustada en la fábrica.

Casa modular. Foto : Documentación de concreto rojo y blanco.

«El concreto rojo y blanco garantiza un nivel constante de fuerza y ​​precisión en cada unidad que producimos. Esta ventaja es muy crucial, especialmente en Indonesia, que se encuentra en áreas propensas a terremotos, porque la estructura del edificio se vuelve más resistente y segura», explicó Syamsudin.

Más que un simple producto, enfatizó, el concreto rojo y blanco ofrece una ventaja significativa para la aceleración del desarrollo. Al usar el método de concreto modular, el proceso de desarrollo al menos proporcionará varias ventajas.

Como, aumento de la velocidad y la eficiencia. Los componentes de la casa se realizan por separado en la fábrica y se simplemente se ensamblan en el sitio del proyecto. Este proceso puede reducir la duración de la construcción hasta alrededor de 30-50%. Permitir que la construcción de una unidad de vivienda se complete en cuestión de días.

Luego, reduzca los costos y reduzca la dependencia laboral. Con un proceso estandarizado y falta de trabajo en la ubicación, la necesidad de una fuerza laboral muy calificada puede minimizarse, lo que ahorra costos generales.

A continuación, cree un entorno sostenible. La tecnología de producción de concreto rojo y blanco puede reducir significativamente los desechos de la construcción, lo que hace que este método sea más amigable para el medio ambiente y en línea con las prácticas de desarrollo sostenible.

Mientras tanto, Adji KrisBandono como jefe del Sub -Directorado Regional 1, Dirección del Desarrollo de Vivienda Urbana del Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), enfatizó que el Gobierno estaba completamente comprometido con el éxito Programa de 3 millones de casas Lo que lanzó el gobierno.

«Creemos que el objetivo de acelerar los 3 millones de programas domésticos puede lograrse mediante el apoyo de innovaciones tecnológicas que pueden proporcionar un valor agregado (valor agregado) en forma de eficiencia del tiempo y una calidad de edificio más controlada «, explicó.

También agregó que el éxito de este programa requiere sinergia de varias partes. «La cooperación múltiple o el eslogan de ‘cooperación mutua’ que comúnmente transmite el ministro de PKP es un factor determinante en el logro de un programa de construcción de viviendas que se está implementando. El gobierno abre el espacio de colaboración lo más amplio posible para que este objetivo se pueda lograr de manera óptima», dijo.

Además, Syamsudin reiteró el compromiso del concreto rojo y blanco, así como a todos los miembros del Grupo Empresarial del Semen Merah Putih, al apoyar los programas de desarrollo de viviendas e infraestructura llevados a cabo por el gobierno. Y en octubre de 2025, el concreto rojo y blanco será innovador en la construcción de Rusunami en Taman Mini Indonesia Indah como parte del programa de 3 millones de casas.

«Siempre estaremos a la vanguardia para apoyar el programa de 3 millones de casas que ha sido lanzado por el gobierno de Prabowo-Gibran. Con una variedad de productos de concreto rojo y blanco superiores, estamos comprometidos a garantizar el desarrollo estándar del programa de personas es la mejor calidad en términos de resistencia, eficiencia del tiempo y rentabilidad. Para el mejor interés de la comunidad y el progreso de las personas indonesianas», concluyó el síndico.