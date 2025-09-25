Construir pisos subsidiados en Yakarta, Maruarar se encontrará con Pramono Anung

JacartaVIVA – Ministro de vivienda y áreas de asentamiento, Maruarar sirait Alias ​​Ara dijo que su partido había celebrado una reunión con el Director General de Activos del Estado del Ministerio de Finanzas, Rionald Silaban, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

En la reunión, se habían discutido varios avances que podrían etiquetarse en el programa de vivienda pública, incluidos los esfuerzos para coordinar con gobiernos en las regiones y ciudades.

«¿Cómo hay una casa subsidiada en la ciudad? Me reuniré con el gobernador de Yakarta para discutir el programa planificado de la Casa Subsidiada en forma de torres», dijo Ara en su oficina, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Ministro de Comunicación y Digital de la República de Indonesia Meutya Viada Hafid y Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento Maruyar Sirait Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Admitió que anteriormente había conocido al gobernador de Yakarta dos veces, Pramono anungdar a luz a un avance sobre las casas subsidiadas en el medio de la ciudad. Ara asegura que los subsidios estarán en forma de pisos (planos) y no de las viviendas de la banda de rodadura.

Incluso en el futuro cercano, Ara dijo que pronto anunciaría el esquema de la casa subsidiada en las zonas urbanas, especialmente en Yakarta.

Afirmó solicitar asistencia del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) a la agencia de gestión de ahorros de viviendas públicas alias BP Tapera, para realizar el programa de la Cámara subsidiada en el área urbana.

«Más tarde, Tapera, el Ministerio de Finanzas, y nosotros, junto con el gobierno regional, especialmente en las zonas urbanas, harán un nuevo esquema para las torres, pero con subsidios», dijo Ara.

Además, también reveló que el lunes 29 de septiembre de 2025, su partido tendría un contrato masivo para 25 mil deudores de casas subsidiadas en Bogor.

«Hecho en Bogor debido a su consideración allí, el desarrollador es bueno, de calidad, hemos verificado. En segundo lugar, la pobreza extrema es en términos de la mayor cantidad de números en Bogor Regency. Esos son los datos que recibimos de BPS», dijo.