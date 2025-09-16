Construir el carácter de la generación más joven, Komut Pertamina describe las necesidades de los recursos humanos de la energía futura en la Universidad de Pertamina

VIVA – Generación joven se convierte en energía adicional para fortalecer la posición de Indonesia como una nación desarrollada y soberana. La profesionalidad, la comunicación y la integridad son la clave para ser profesional listo para el trabajo y confiables en el futuro.

Esto fue transmitido por el presidente comisionado de PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan en la inauguración del nuevo año estudiantil 2025/2026 Universidad de Pertamina (UPER) en el Pertamina Arena Hall, Simprug, Yakarta, lunes (15/09).

Observaciones fotográficas: El presidente del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, dio un material de defensa de discurso y estatal durante la inauguración de los nuevos estudiantes de la Universidad de Pertamina en el año académico 2025/2026 celebrado en Simprug Gor, Yakarta, el lunes (15/09/2025).

«Indonesia necesita una generación que esté lista para trabajar duro para realizar los ideales como una nación independiente», dijo Iriawan en sus comentarios.

Hizo hincapié en la importancia de las actitudes profesionales y la comunicación efectiva para enfrentar desafíos en el futuro. Profesionalismo significa ejercer las mejores habilidades. Mientras tanto, la comunicación con las partes interesadas se vuelve importante para armonizar todas las actividades con las necesidades de la nación.

«Sin embargo, a partir de estas dos cosas, hay una base igualmente importante, a saber, la integridad. Sin integridad, tarde o temprano caeremos y en vano», dijo.

Iriawan también reveló las características de la Generación Z que nacieron en la era de la digitalización con una dinámica global rápida, exigiendo esta generación de adaptativa, creativa e innovadora.

En línea con eso, el subdirector de PT Pertamina (Persero), Oki Muraza también destacó los tres mundos del mundo que deben ser preparados por la próxima generación.

Primero, los cambios en la combinación de energía que fomentan el uso de energía limpia. Como se está haciendo Pertamina, con el innovador área de trabajo geotérmica Ulubelu. No solo existe el desarrollo de geotérmico, sino que comenzó a ser pionero por el uso geotérmico para la producción de hidrógeno verde.

«Estos pueden ser los ideales de la energía de Indonesia en el futuro», explicó.

Observaciones de la foto 1: Varios participantes participaron en la inauguración de los nuevos estudiantes de la Universidad de Pertamina en el año escolar 2025/2026 celebrado en Gor Simprug, Yakarta el lunes (15/09/2025).

El segundo megatren es el cambio climático, que es un desafío global. Esta condición requiere que todas las partes protejan el medio ambiente para que no ocurra el daño del ecosistema.

Tercero, la dinámica geopolítica mundial que tiene implicaciones para las necesidades energéticas. En este contexto, Pertamina enfatizó la importancia de mantener el «trilema de energía», a saber, la resiliencia, la asequibilidad y la sostenibilidad.

«La pertamina juega un papel en la resiliencia para que la energía esté disponible de Sabang a Merauke, la asequibilidad para no cargar a la comunidad, así como la sostenibilidad para la producción de energía ecológica y bajo carbono», dijo Oki.

En esta ocasión, agregó Uper Rector Wawan Gunawan, Uper es parte del ecosistema Pertamina, de modo que los estudiantes construyan carácter, se forjan a talentos futuros de calidad.

«No solo es inteligente sino también integridad, no solo requiere personas inteligentes, sino también generaciones que tienen honestidad moral», dijo Wawan.

En el año escolar 2025/2026, la Universidad de Pertamina recibió 1.400 nuevos estudiantes, de 53,892 solicitudes de inscripción.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.