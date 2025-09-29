





Sir PM estaba segura de que Lady Flora no aparecería, dada el aguacero incesante, además del hecho de que probablemente estaba en medio del trabajo de mantenimiento, ya que el pedestal estaba velado bajo una cubierta gigante. Tenía algunos recados para ejecutar a través del CatedralY por hábito, tenía un dekko adentro. Para su incredulidad, su amigo estaba sentado en el último banco, luciendo un poco desaliñado.

«¡Dios mío! ¿Cómo lograste esto?» Exclamó, en parte feliz de verla, y en parte preocupada por su apariencia. Lady Flora se rió entre dientes. «Simple. Esperé a la puesta de sol, después de que los trabajadores a mi alrededor salieron del sitio. Al anochecer, estaba claro, y logré hacer un Houdini. Fue genial burlar a todos. Hice esto un millón de veces en el pasado, sobre todos mis proyectos de restauración, lo bueno, lo malo y lo feo».

Sir PM estaba un poco preocupado por su aspecto. «Mi señora, ¿y qué hay de esta apariencia ligeramente fuera de lugar? No estás siendo acosado o destrozado, espero? … solo di la palabra, y hablaré con mis amigos, que son amigos de los dioses cívicos». Estaba agradecida de que su amiga siempre la vigilara. «No se preocupe, Pheroze. Es un trabajo en progreso. Supongo que este es el trabajo monzónico de mordisqueos; similar a lo que hace la mitad de las tías swish de la ciudad cuando el envejecimiento se hace cargo … ¿qué es lo que se llama …? Ah, sí, Botox! Nadie está bendecido como Dorian Gray. De todos modos, lo suficiente sobre mí; Bravé la lluvia para escuchar sus historias de ese Gran evento que atendiste el Museo.

Su amiga estaba asombrada por la capacidad de Lady Flora para mantenerse al tanto de los acontecimientos de la ciudad, lluvia o brillo. «Fue bastante la noche. La conclusión principal, creo, es que ahora podemos esperar construir un recurso de un punto que almacene información sobre nuestro patrimonio construido de toda la ciudad y sus suburbios. Todos estos grandes nombres de boletos asistidos con el bienestar de la ciudad asistieron; algunos incluso compartieron sus puntos de vista y dieron sugerencias para este proyecto. Todos parecían interesados ​​para dar su mejor disparo a este proyecto».

Lady Flora interrumpió: «¿Y a quién puedo preguntar, fue este ‘todos’ a los que se refiere? ¿Fue solo la comunidad patrimonial siempre confiable a quien seguimos discutiendo durante nuestras caminatas?» Sir PM respondió: “Parecía una impresionante lista de nombres; tanto plataformas privadas, fideicomisos como individuos, así como cuerpos cívicos y organizaciones relacionadas. Si esto hace clic, será un gran regalo para y para nuestra ciudad destinado a exhibirse al resto de la India y al mundo. No conozco ninguna otra ciudad india, al menos, que se haya embarcado en un ejercicio tan hercúleo «.

Lady Flora tenía algunas dudas que giraban en su cabeza. «Odio sonar como una manta húmeda, pero espero que todo el entusiasmo de algunos de estos contribuyentes no pierda vapor en unos meses, donde solo los custodios originales se apresuran y regañan para que los colaboradores muestren más intenciones. En segundo lugar, me gusta la idea de que se extenderá a otras partes de la ciudad, y no solo a los SoBo. Nuestros pasos aéreos, especialmente en los suburbios, han sido la idea de que se hayan extendido a otras partes de la ciudad, y no solo a nuestros subscapaces, especialmente en los suburbios, han sido la idea de que se hayan extendido más allá de la ciudad, más allá de lo que hayan reconocido. La reurbanización y el desgarro sin sentido de los edificios del patrimonio.

Lady Flora sacó una lista de edificios recientemente perdidos que Percy (la paloma) la había actualizado mientras estaba en sus senderos aéreos a través del afueras. «Informó algunas cosas bastante decepcionantes. Ya, la ciudad de la isla ha perdido innumerables edificios patrimoniales y el diseño original de la calle durante la disposición de algunos de sus proyectos de infraestructura, y aunque fue bien informado por la prensa, con los suburbios, siento, el radar tiende a enfriar. Espero que este archivo pueda intervenir y documentar tan amenazados en sitios suburbanos y edificios, y ponga el foco en su histicidad». » Sir PM quedó en silencio con los esfuerzos de iluminación de la luna de su amigo para documentar la ciudad y poder ponerle a esa paloma perezosa en buen uso.

«Me estoy pateando por no prestar mucha atención cuando apareció la diapositiva alrededor de los 100 edificios», dio una mueca Sir PM. «¿Por qué, Pheroze?» Lady Flora se preguntó. «¡Quería saber si estábamos en esa lista!» Respondió, al instante. «Pheroze, sería mejor dejar eso a los expertos. Mientras tanto, deberíamos centrarnos en enviarles una lista de sitios suburbanos en peligro. Eso, creo, sería nuestra mejor contribución a este proyecto».

La editora de las características del medio día, Fiona Fernández, disfruta de las vistas, sonidos, olores y piedras de la ciudad … donde la tinta y la inclinación la lleven.

