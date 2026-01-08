Construcción del Puente JIS-Ancol iniciará el 25 de enero de 2026

Jacarta – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, dijo que la colocación de la primera piedra o innovador construcción de un puente de conexión entre el Estadio Internacional de Yakarta (ÉL) Y ancol se llevará a cabo de manera inmediata el 25 de enero de 2026.

«Entonces, para el puente JIS de mañana, 25 de enero, lo haré innovador«, dijo Pramono cuando se reunió el jueves en el área de Pejompongan, en el centro de Yakarta.

Anteriormente, en mayo de 2025, Pramono dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) planea construir un puente de 300 metros de largo que conecte JIS y el área de Ancol para que todos los visitantes de JIS puedan estacionar sus vehículos en Ancol.

Según él, este plan es una forma de colaboración mutuamente beneficiosa entre las dos filiales del Gobierno Provincial de DKI.

En línea con Pramono, el vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, también enfatizó la importancia de organizar el área JIS para que sea más cómoda para la visita del público.

«Estamos agradecidos de que el gobernador Anies Baswedan haya construido el estadio JIS, pero también vemos muchos obstáculos porque hay fases que no se completan por lo que se estancan», dijo Rano.

También considera que JIS aún necesita mejoras porque en el área de JIS no hay muchas instalaciones disponibles, por ejemplo accesos por carretera, áreas de estacionamiento y puentes peatonales (JPO) que no cumplen con los estándares para soportar eventos a gran escala.

Por otro lado, se considera que JIS tiene un gran potencial, no sólo como estadio para albergar partidos de fútbol, ​​sino también otros eventos.

Por lo tanto, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta se compromete a mejorar JIS para hacerlo aún mejor.

Rano agregó que el desarrollo del área JIS también está en línea con el Plan Regional de Desarrollo a Mediano Plazo (RPJMD) de DKI Yakarta 2025-2029, que incluye la mejora del transporte integrado y la mejora de la infraestructura vial. (Hormiga)