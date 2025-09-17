Constance Wu llama a Andrew Barth Feldman por quizás feliz final

La controversia de Broadway sobre Andrew Barth FeldmanEl casting en «Tal vez final feliz«Ha continuado y actor Constance Wu lo ha llamado por aceptar el papel. Feldman ha asumido el papel principal del ganador de Tony y el actor original Darren Criss, quien es de ascendencia filipina, mientras que Wu y otros han dicho que el papel debería haber sido miembro de la comunidad asiática estadounidense e isleños del Pacífico.

«Recientemente, @Andrewbfeldman_ se comunicó con mí para hablar y tuvimos una llamada telefónica en profundidad sobre la representación asiática estadounidense y el borrado en el teatro», escribió Wu en Instagram. «Fue una llamada pacífica y hablamos extensamente, seguido de varios correos electrónicos/mensajes de texto. Me hizo esperanzas. Pero después de un reciente memorando de voz que me envió, todo lo que puedo decir es que estoy tan decepcionado con él. Y sentirme bastante desanimado. Es difícil seguir hablando cuando no se siente a nadie en esta nueva época. Lamentablemente, estamos acostumbrados a esto «.

En agosto, el actor BD Wong comenzó una petición pidiendo que el papel principal de Feldman de Tony permanezca con un actor asiático. Más de 2.400 personas firmaron la petición, incluidas las estrellas de Broadway, incluidas Conrad Ricamora, Anthony Rapp, Joaquina Kalukango y más. Wu hizo referencia a la petición, alegando que los miembros del equipo de «quizás final de finalización» están ignorando intencionalmente la petición.

“Una docena de personas BTS en @maybehappyending han permanecido en silencio, tal vez con la esperanza de que todo esto se desvanezca y sabes qué?

Lo siento por las miles de personas en la petición de @Wongbd cuyas firmas él y los productores aún no han reconocido públicamente «, escribió Wu».

Ella agregó: «Y honestamente, lo siento, abf que has estado (tal vez injustamente) cargado con esta responsabilidad por parte de tus productores. Pero a veces no elegimos responsabilidades, nos eligen. Entonces, la pregunta que queda es: ¿qué estás eligiendo hacer con eso?»

Helen J. Shen, quien protagonizó el enfrentamiento frente a Criss y está saliendo con Feldman en la vida real, compartió sus pensamientos sobre la controversia en julio: «He estado luchando por sostener múltiples verdades dentro de mí que parecen contradecir. Tengo y sigo siendo extremadamente orgulloso de mirar como lo hago y para co-liderar este programa de Broadway. Sé que el dolor que la gente siente porque creciendo, habría encontrado un faro de esperanza al ver nuestro programa en la televisión en el Tony. Aparece. Una parte de mí es un asignación que está llena de la comunidad. La gente de A/Pi es lo menos.