Conspiración terrorista del ISIS frustrada: la célula especial de la policía de Delhi atrapa a dos sospechosos







En una importante operación antiterrorista, la Célula Especial de la Policía de Delhi arrestó a dos agentes de ISIS que supuestamente planeaban llevar a cabo un ataque. ataque terroristainformó la agencia de noticias ANI. Los acusados ​​estaban planeando un ataque en una zona muy transitada de la capital nacional durante la temporada festiva de Diwali.

Según el comisionado adicional de policía (célula especial), Pramod Kushwaha, los dos acusados ​​se llaman Adnan. Según declaraciones oficiales, el dúo estaba en contacto con un agente extranjero sospechoso de operar desde la frontera entre Siria y Turquía.

Anteriormente, el dúo había realizado un reconocimiento de varios lugares concurridos, incluido un importante centro comercial en el sur de Delhi, y, según informes, se estaban preparando para un ataque alrededor de Diwali, informó ANI.

Durante la operación, la policía dijo que recuperaron del acusado una computadora portátil, varios pendrives, videos incriminatorios, material de propaganda de ISIS y una bandera.

Los organismos de investigación también confiscaron componentes electrónicos y un reloj de pulsera, que se sospechaba que se habían utilizado en el proceso de fabricación de un Dispositivo explosivo improvisado (IED), Informó la ANI.

Las agencias de investigación también recuperaron material incriminatorio, incluido un vídeo del voto de lealtad al ISIS.

Uno de los acusados ​​fue arrestado por la ATS de Uttar Pradesh en junio de 2024 por amenazar en las redes sociales con matar a la persona que ordenó una encuesta. Según se informa, estaba manejando propaganda en línea y trabajo relacionado con los medios para el grupo terrorista cuando fue arrestado el año pasado.

El segundo acusado, cuyo padre es un empleado del gobierno, fue detenido en Sadiq Nagar en Delhi el 16 de octubre, informó ANI.

La investigación preliminar reveló que ambos estaban usando múltiples cuentas de Instagram para difundir contenido extremista y mantenerse en contacto con sus responsables extranjeros, dijo la policía.

La célula especial había estado monitoreando a los sospechosos durante varios meses, con pistas paralelas desarrollándose en Delhi y el área de Karond en Bhopal, informó ANI.

La operación antiterrorista fue ejecutada por un equipo dirigido por los inspectores Sunil y Dhiraj, bajo la supervisión de altos oficiales de la celda especial.

Se están realizando más investigaciones para identificar a los otros asociados del dúo y rastrear la red de comunicación exacta de su responsable extranjero, informó la ANI, citando a agentes de la célula especial de la policía de Delhi.

(Con entradas ANI)





