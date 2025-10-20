Conspiración para sacudir la silla del regente, ¡un video viral envía a Lucky Hakim de regreso a Cilacap!

Indramayu, VIVA – El mundo virtual está conmocionado por la aparición de un video viral titulado “El regreso del regente Hakim afortunado a Cilacap”, que arrastraba los nombres de varias figuras importantes de Java Occidental.

En el vídeo, Sholikin, sospechoso de ser el coordinador de la acción, revela una sorprendente confesión sobre una supuesta conspiración política que supuestamente apuntaba a la posición de Lucky Hakim como regente de Indramayu. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El vídeo de varios minutos circuló ampliamente en varias plataformas de redes sociales e inmediatamente se convirtió en un tema candente de conversación entre los internautas. No sólo porque la figura de Lucky Hakim es conocida por el público como actor popular y funcionario, sino también porque el nombre del Presidente del PWNU de Java Occidental, KH Juhadi Muhammad, apareció en la declaración de Sholikin.

«Tuve conversaciones con varias figuras, incluido Haji Juhadi como presidente del PWNU de Java Occidental. Él apoyó plenamente mis medidas de crítica al regente Lucky Hakim durante la manifestación de ayer, coincidiendo con el aniversario de Indramayu», dijo Sholikin en el vídeo, citado el lunes 20 de octubre de 2025.

Esta declaración provocó inmediatamente especulaciones descabelladas en el ciberespacio. Mucha gente piensa que este vídeo no es sólo una efusión de los corazones de los activistas locales, sino que contiene el aroma de una «conspiración política» para sacudir el puesto del regente Lucky Hakim.

Sholikin fue incluso más allá al acusarlo de una supuesta «colusión» entre KH Juhadi Muhammad y el regente adjunto de Indramayu, H. Syaefudin.

«Haji Juhadi me dijo una vez que realizaría la Umrah con el regente adjunto de Indramayu, H. Syaefudin. A partir de ahí creo que hubo algún tipo de connivencia entre los dos para discutir la manifestación que estábamos llevando a cabo», dijo Sholikin.

Según su confesión, las sospechas se hicieron más fuertes cuando no se le permitió reunirse con KH Juhadi después de la Umrah.

«Me dijo que no viniera porque vendría el regente adjunto. Desde entonces, estoy cada vez más convencido de que cualquier conspiración será revelada tarde o temprano», añadió.

La manifestación a la que se refirió Sholikin tuvo lugar el 7 de octubre de 2025, coincidiendo con la celebración del aniversario de la Regencia de Indramayu. El movimiento exige que Lucky Hakim sea «devuelto a Cilacap», su zona de origen, con el pretexto de que ya no está en consonancia con la sociedad local.