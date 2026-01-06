Consigue una subvención para moto o coche, ¿hay que pagar gastos de traslado?

Jacarta – Los vehículos motorizados que cambian de propietario no siempre pasan por una operación de compraventa. En muchos casos, los vehículos se reciben a través de mecanismos concedertanto de la familia como de otras partes.

Sin embargo, todavía hay mucha gente que piensa que los vehículos donados quedan automáticamente exentos de la obligación de transferir los títulos de propiedad de los vehículos de motor. De hecho, las disposiciones relativas a BBNKB tienen reglas bastante específicas.

BBNKB es básicamente un impuesto que grava la transferencia de derechos de propiedad de vehículos de motor. Esta entrega no sólo se produce mediante compra-venta, sino que también puede ser mediante herencia, permuta o donación.

Esto significa que cada vez que la propiedad del vehículo se transfiere de una parte a otra, persiste la posibilidad de que se imponga BBNKB. Esto es lo que muchas veces causa confusión en la sociedad.

Adaptado por VIVA Otomotif de la página de Yakarta Bapenda, el martes 6 de enero de 2026, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta ha determinado desde el 5 de enero de 2025 que los vehículos donados no están sujetos a BBNKB siempre que no sean el primer vehículo.

Con estas disposiciones, el vehículo donado que se convierte en el segundo vehículo y así sucesivamente queda exento de las tasas de transferencia de título. Esta política se aplica a subvenciones entre familias nucleares y subvenciones entre otras partes.

Aunque reciba la exención BBNKB, el proceso de cambiar el nombre del vehículo otorgado sigue siendo obligatorio. Esto es importante para que los datos de propiedad del vehículo se registren según el propietario real.

Para tramitarla, los beneficiarios de la subvención aún deben completar los documentos administrativos requeridos. Partiendo de la identidad del otorgante y destinatario de la subvención hasta la documentación del vehículo.

La declaración de concesión o escritura de concesión es un documento importante en este proceso. Además, los vehículos también deben pasar un control físico en la oficina de Samsat.

En la etapa de cálculo de costos, el componente BBNKB ya no se cobra si el vehículo subvencionado no es el primer vehículo. Sin embargo, esto no significa que todos los costos de cambio de nombre serán cero rupias.

Otros componentes como Impuesto sobre vehículos Aún quedan por liquidar las cuotas anuales de las motocicletas. Si existen atrasos de impuestos de años anteriores, estas obligaciones deberán liquidarse primero.

Esta política de exención de BBNKB tiene como objetivo aliviar la carga de la comunidad en asuntos administrativos. Además, esta norma también evita la doble imposición a los vehículos que no sean mediante operaciones de nueva compra.