Considerado inquietante, la policía allana a los cobradores de deudas en puntos vulnerables

Jacarta – Policía Realizar patrullas en varios lugares sospechosos de ser lugares de paraactividad. cobrador de deudas en Cengkareng, al oeste de Yakarta.

Las patrullas se llevaron a cabo rastreando varios puntos que el público a menudo mencionaba como lugares para los cobradores de deudas, como Jalan Daan Mogot frente a Toko Ananda, la gasolinera Sumur Bor, el Complejo de Inmigración, Jalan Utama Raya, la puerta de agua de la carretera de circunvalación exterior y el puente nuevo de Cengkareng.

A partir de los resultados de las búsquedas de campo, los oficiales no encontraron ningún grupo de cobradores de deudas operando actualmente. La situación en todos los puntos se considera segura.

Los cobradores de deudas remolcan por la fuerza la motocicleta de una madre y su hijo en Jalan Pulogadung, en el este de Yakarta

El jefe de policía de Cengkareng, el comisionado de policía Fernando Saharta Saragi, afirmó que esta actividad fue una respuesta a los informes de preocupaciones de los residentes sobre el remolque de vehículos que se consideraba que no cumplían con los procedimientos.

«Este control se lleva a cabo como un esfuerzo para brindar una sensación de seguridad y comodidad a los residentes que realizan actividades en el área de Cengkareng», dijo el sábado 22 de noviembre de 2025.

La policía dijo que periódicamente se llevarían a cabo patrullas similares como medida preventiva.

tvOnenews.com/Rika Pangesti