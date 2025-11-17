Considerada negligente, la Comisión III de la RPD RI informó al MKD tras la polémica sobre el diploma falso de Arsul Sani

Jacarta – Varios miembros Comisión III de la RPD RI reportado a Casa del Tribunal de Honor (MKD) RPD RI. Este informe fue presentado por la Alianza Comunitaria de Monitoreo Constitucional sobre la polémica título falso Hakim Tribunal Constitucional (MK) Arsul Sani.

El coordinador de la Alianza Comunitaria de Monitoreo Constitucional, Betran Sulani, pidió al MKD que pidiera una explicación a la Comisión III de la RPD RI que llevó a cabo la prueba de idoneidad de Arsul Sani como juez constitucional en la RPD para el período 2019-2024.

«Hoy presentamos una queja, presentamos un informe al MKD sobre las acusaciones de que uno de los jueces del MK está usando un diploma falso, con las iniciales AS. Por lo tanto, esperamos que a través del MKD la RI de la RPD pueda realizar un seguimiento y también pueda cumplir con sus deberes, si hay acusaciones o indicios de violación del código de ética, etc. Así que tenemos un estudio de este tipo, por eso fuimos a la RI del MKD de la RPD», dijo Betran a los periodistas en el complejo parlamentario. Senayan, centro de Yakarta, lunes 17 de noviembre de 2025.

Las pruebas presentadas por Betran fueron una serie de informes sobre el campus del juez constitucional Arsul Sani en Polonia, donde obtuvo su doctorado. Incluyendo informes de los medios polacos.

«Bueno, entonces obtuvimos información, sí. Recibimos información de varios medios, incluso uno en Polonia. Así que la Comisión Polaca para la Erradicación de la Corrupción está revisando uno de los campus, que es el campus del hermano que sospechamos que está usando un diploma falso, relacionado con su título de doctorado», dijo.

Mientras tanto, el miembro de la Alianza Comunitaria de Monitoreo Constitucional, Muhammad Rizal, explicó que el partido denunciado era la Comisión III de la Cámara de Representantes que llevó a cabo una prueba de idoneidad y idoneidad de Arsul Sani. La Comisión III fue denunciada por presunta negligencia en el proceso de prueba de idoneidad.

«Específicamente nuestra presencia en el MKD esta tarde está relacionada con la presentación de informes a la Comisión III. En relación con esto, sospechamos que hubo negligencia en el proceso de prueba de idoneidad para los jueces del MK. Por lo tanto, nuestra presencia en el MKD en realidad se trata más de eso», explicó Rizal.

El periodista espera que el MKD pueda convocar a los dirigentes y miembros de la Comisión III para que den explicaciones sobre el diploma de Arsul Sani.