Consejos para transacciones seguras con tarjetas de crédito BRI, tenga cuidado con los modos delictivos

Jacarta – A medida que aumenta la necesidad de transacciones rápidas, seguras y flexibles, tarjeta de crédito es una de las opciones de pago que ahora es cada vez más popular entre el público. Además de brindar comodidad en las transacciones, las tarjetas de crédito también permiten a los clientes gestionar los gastos de forma más controlada.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk continúa invitando al público a aumentar la conciencia sobre diversos modos de fraude dirigidos a datos personales y bancarios, incluidos los datos de tarjetas de crédito.

Secretario Corporativo BRI Dhanny enfatizó que el uso masivo de transacciones no monetarias debe ir acompañado de una conciencia conjunta para anticipar el riesgo de delitos bancarios. Mientras tanto, hay varios modos de los que hay que tener cuidado, entre ellos: phishing, desnatadoY ingeniería socialcuyo objetivo es obtener datos personales confidenciales de los clientes y datos de transacciones financieras.

“Las tarjetas de crédito son actualmente una solución transaccional práctica y flexible, tanto para las necesidades de pago en los comercios desconectado ni en línea. «Sin embargo, esta comodidad debe equilibrarse con la concienciación del cliente sobre el mantenimiento de la seguridad de los datos personales y de las tarjetas de crédito para evitar el riesgo de uso indebido», afirmó Dhanny.

Como parte de su compromiso de mantener la seguridad de las transacciones de los clientes, BRI les recuerda que siempre deben mantener la confidencialidad de los datos de la tarjeta de crédito y no dárselos a nadie, incluido el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento (fecha de vencimiento) y el CVV.

«BRI también enfatiza que BRI nunca solicita datos confidenciales, como CVV (el número de tres dígitos en el reverso de una tarjeta de crédito) u OTP (código de autenticación de transacción enviado al número de teléfono celular del cliente), por teléfono, SMS o correo electrónico», explicó.

La BRI también fortalece constantemente varios niveles de seguridad. Estos esfuerzos incluyen validar los datos de la tarjeta al momento de la activación y enviar notificaciones de transacciones al dispositivo. móvil o correo electrónico de cliente registrado, uso de PIN para transacciones en máquinas EDC (Captura Electrónica de Datos) De comerciante que admite la verificación de PIN, así como el uso de OTP como autenticación de transacciones en línea De comerciante que han recibido la característica 3D seguro.

Además, para aumentar la seguridad y conveniencia de las transacciones, las tarjetas de crédito BRI ahora están equipadas con verificación de transacciones mediante un PIN de seis dígitos. Este PIN se utiliza para transacciones en la máquina EDC en comerciante que admite la verificación de PIN, proporcionando así una capa adicional de protección para los clientes.