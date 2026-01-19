Consejos para reducir la hipertensión según los médicos, no se recomiendan los métodos instantáneos

Jacarta – Hipertensión o hipertensión Sigue siendo uno de los problemas de salud más comunes en Indonesia. Desafortunadamente, esta afección a menudo no se reconoce a tiempo porque a menudo no causa síntomas claros. Muchos pacientes sólo descubren que su presión arterial está alta cuando aparecen síntomas como fatiga, mareos, dolores de cabeza y dificultades para dormir.

Lea también: Esto es lo que le pasará a tu cuerpo si no consumes azúcar durante 14 días, ¿te atreves a intentarlo?



De hecho, según los médicos, la hipertensión se puede controlar y gestionar bien si se trata desde el principio mediante el enfoque correcto y se lleva a cabo de forma constante. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La médica de cabecera, Dra. Novita Qurrota Aini, explicó que el tratamiento de la hipertensión no puede depender únicamente de un método instantáneo. Requiere una combinación de cambios en el estilo de vida, una dieta más saludable y un apoyo nutricional que se adapte a las necesidades del cuerpo.

Lea también: Conozca la terapia regenerativa, ayuda a curar la hipertensión y la diabetes.



Cómo reducir la hipertensión según los médicos

Según el doctor Novita, un primer paso muy importante es reducir el consumo de alimentos ricos en sal. El consumo excesivo de sal puede provocar la acumulación de líquido en el cuerpo, lo que provoca un aumento de la presión arterial. Sugiere empezar a acostumbrarse a leer las etiquetas de los alimentos y reducir los alimentos procesados.

Lea también: Revisión del producto Etawaherb, leche a base de hierbas para la hipertensión



Aparte de eso, la actividad física regular también juega un papel importante para ayudar a reducir la hipertensión. El ejercicio ligero, como caminar, andar en bicicleta o nadar durante 30 minutos al día, puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y mantener los vasos sanguíneos sanos.

«La reducción gradual de la presión arterial es en realidad más segura y sostenible que los esfuerzos que prometen resultados instantáneos», afirmó la doctora Novita en su declaración citada el lunes 19 de enero de 2026.

Según él, los cambios pequeños pero consistentes son mucho más efectivos a largo plazo.

La hipertensión se puede controlar temprano

El doctor Novita volvió a enfatizar que la hipertensión no es una condición que deba temerse, sino que debe ser reconocida y controlada desde temprana edad.

«Con una combinación de un estilo de vida saludable, manejo del estrés y apoyo nutricional natural, la presión arterial se puede mantener estable», explicó.

Un enfoque preventivo y constante se considera mucho más eficaz para prevenir complicaciones graves como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en el futuro.

Enfoques naturales para el control de la presión arterial