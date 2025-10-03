Consejos para niños seguros, así que YouTuber para no ser engañado, los padres deben saber

Yakarta, Viva – Los miembros de Kaspersky han establecido guías para padre Titulada «Digital Schoolbag: una guía para padres para el año escolar». Esta guía proporciona consejos importantes para ayudar a mantener la seguridad. niño-El niño, incluidas las prácticas de seguridad cibernética, tanto en el mundo en línea como fuera de línea.

Con el creciente número de niños que desean convertirse en un influencer, esta guía también presenta ideas de los expertos en privacidad de Kaspersky sobre el riesgo principal de seguridad cibernética que los creadores jóvenes pueden enfrentar y lo que los padres pueden hacer para superarlos.

Más del 30 por ciento de los niños de Gen Alpha dijo que aspiran a convertirse en creadores de redes sociales, con estudios que muestran que alrededor del 32 por ciento de los niños de 12 a 15 años han mencionado «Youtuber«Como trabajo de sus sueños.

Para muchos niños, los creadores digitales son modelos a seguir y su deseo de brillar en el ciberespacio surgió incluso antes de la adolescencia. En situaciones como esta, la participación de los padres no solo ayuda, sino también vital.

Cuando los padres asumen un papel activo, al aprender la forma en que funcionan las plataformas, preparan las características de privacidad y seguridad, así como en llevar a cabo conversaciones abiertas sobre los límites, este viaje digital conjunto cambia los riesgos potenciales en un momento que se puede enseñar y capacitar a los niños para explorar su creatividad con confianza.

Sea una persona curiosa, no crítica. Su apertura crea redes de seguridad para ellos. Si un niño dice: «Quiero ser un YouTuber», podría desencadenar las preocupaciones de los padres. Sin embargo, el primer paso más seguro no es detenerlo, sino un diálogo abierto.

Pregúntele a su hijo por qué quieren construir la presencia en línea y lo que quiere publicar, y obtener más información sobre los últimos intereses de Internet de los niños en nuestro informe.

Este enfoque hace dos cosas importantes. Primero, demuestre que te toma en serio su interés para que puedan generar confianza. En segundo lugar, brindarle la oportunidad de introducir temas de seguridad naturalmente, como configuraciones de privacidad, límites de contenido y manejo de atención en línea.

En lugar de entregar su teléfono celular y dejar que su hijo se entere por sí mismo, tómese el tiempo para crear una cuenta juntos. Ya sea YouTube, Tiktok, Instagram u otras plataformas, siéntese y siga los pasos uno al lado del otro. Ayuda a tu hijo: