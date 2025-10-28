VIVA – En esta era moderna, lentes de contacto o suaviza no sólo una ayuda visual, sino también parte de un estilo de vida. Muchas personas optan por usar lentes de contacto porque son prácticas, no interfieren con su apariencia y son cómodas de usar todos los días. Sin embargo, para no tomar la decisión equivocada, es importante saber cómo elegir las lentes de contacto adecuadas, tanto en términos de claridad, comodidad como de diseño que se adaptan a un estilo de vida activo.

La tecnología óptica ahora se ha combinado con las tendencias de estilo de vida. Actualmente, existen varias innovaciones en lentes de contacto para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna que desea parecer segura y al mismo tiempo mantener la salud ocular. A continuación se ofrecen algunos consejos para elegir lentes de contacto que pueden ayudarle a disfrutar de una visión más clara y cómoda sin comprometer la higiene y la salud ocular.

1. Elige lentillas que sean higiénicas y prácticas

La limpieza es el factor más importante a la hora de elegir lentes de contacto. Para aquellos de ustedes que realizan actividades con frecuencia y necesitan practicidad, una marca de lentes de contacto como Miru 1day Flat Pack podría ser una opción ideal. La marca de lentes de Menicon Global también se exhibió en el evento Jakarta Fashion Week 2026. Estas lentes están empaquetadas en una forma ultradelgada que se denomina «el empaque de lentes de contacto más delgado del mundo». Con el diseño Smart Touch, los usuarios solo tocan el exterior de la lente, reduciendo así el riesgo de contaminación bacteriana a tres veces menor que el del embalaje convencional.

Además, el envase solo utiliza 0,2 ml de líquido para lentes, lo que ayuda a reducir los residuos plásticos hasta en un 80%. Su ligereza y portabilidad lo hacen adecuado para quienes desean un objetivo limpio, compacto y listo para usar en cualquier momento.

2. Priorizar la comodidad para las actividades diarias

Para aquellos que tienen una agenda ocupada y suelen estar activos durante todo el día, elija lentes con materiales que puedan mantener la humedad y la circulación del aire. Miru 1day UpSide es un perfecto ejemplo de innovación que prioriza la comodidad. Estas lentes utilizan el material de hidrogel de silicona MeniSilk Air de última generación que permite que una gran cantidad de oxígeno penetre en la córnea, manteniendo los ojos frescos y húmedos. Tecnologías adicionales como NanoGloss Pro hacen que la superficie de la lente sea suave y resistente a la suciedad y las bacterias.