Consejos para elegir granito para su hogar, haga que el ambiente de su hogar sea más lujoso

Jacarta – Elige el material de cobertura piso y las paredes son un paso crucial para determinar el carácter de un edificio residencia. granito a menudo la opción principal para los propietarios Casa que desean una combinación de durabilidad y estética de alta gama.





Junto con los avances en la tecnología de fabricación, ahora se encuentran disponibles innovaciones en granito de primera calidad que pueden cambiar la atmósfera de una habitación para hacerla mucho más elegante.

La siguiente es una guía para elegir el último granito para crear una impresión lujosa y artística en el hogar:





1. Preste atención a las dimensiones para lograr un efecto espacial amplio

Una de las claves del lujo es una apariencia superficial que parezca unificada sin muchas particiones. El uso de granito con formato Xtra de 100×100 cm proporciona importantes ventajas visuales respecto a los formatos estándar.





Con dimensiones mayores, el número de juntas de lechada durante la instalación es mínimo. Esto crea instantáneamente la ilusión de una habitación más espaciosa, limpia y exclusiva.

2. Seleccione efectos especiales para los personajes de la habitación

Las últimas innovaciones de la colección de granito premium proporcionan ahora efectos visuales dinámicos. Este efecto se puede adaptar a la función de la habitación:

Efecto diamante: Muy adecuado para quienes desean un lujo espectacular. Colecciones como dNocturna presentan motivos de mármol negro con vetas blancas que brillan como diamantes cuando se exponen a la luz.

Brillo sobre Mate: Para una impresión moderna única, este efecto proporciona una superficie mate pero con vetas brillantes, como se encuentra en la colección dFalacer.

Piel de bebe: Si la comodidad es una prioridad, la tecnología Baby Skin de la colección dVesta proporciona una textura superficial mate y muy suave al tacto, ideal para la zona del dormitorio o el salón.

3. Utilice el concepto Endmatch para una estética sostenible

Para la sala de estar o el vestíbulo principal, elija granito con un concepto final como la colección dSaturn. Este motivo de mármol blanco con vetas grises está diseñado de tal manera que el patrón está conectado entre sí entre las piezas.

Este diseño sustentable simboliza la armonía y aporta un alto valor artístico a los pisos residenciales.

4. Ajustar la narrativa del diseño al concepto de la casa.

Ahora es posible elegir un motivo de granito basándose en la filosofía que hay detrás. Por ejemplo, la colección dApollo, que presenta un diseño de cemento visto inspirado en el dios de la armonía, es muy adecuada para hogares minimalistas de estilo industrial o contemporáneo que priorizan el equilibrio.