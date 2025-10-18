Consejos para comer comida deliciosa por solo IDR 100 usando ShopeeFood Deals, ¡eche un vistazo a cómo!

Jacarta – Shopeefood presenta nuevamente una promoción exclusiva para usuarios leales a través de Rp. Promoción de 100 ShopeeFood Deals en octubre de 2025. Esta edición de ShopeeFood Deals colabora con las personas influyentes Tasya Farasya e Idealis Mendrofa para animar una sesión en vivo ininterrumpida de 8 horas el 19 de octubre de 2025.

A través de esta oportunidad, los dos creadores de contenido también animaron la oferta exclusiva para el menú del paquete Hot Deal de Yoshinoya, que pueden disfrutar todos los usuarios de ShopeeFood en Indonesia por solo IDR 100 y pagando los costos de envío y otros costos, si corresponde.

No solo eso, ShopeeFood Deals también ofrece una colección de menús con descuento a partir de 1RB que se pueden utilizar en los comerciantes favoritos de varios amantes de la cocina en Indonesia. Desde Burger King, Indonesian Ice Tea, Haus!, Jatinangor House, Kopi Janji Jiwa, Mang Katsu, Mie Gacoan, Republic Kebab Premium, SeIndonesia, Solaria, Sushi Yay, Tomoro Coffee, hasta Wingstop, puede disfrutarlo a precios asequibles a través de ofertas especiales de ShopeeFood.

Cómo obtener la promoción de ofertas de ShopeeFood

La promoción ShopeeFood Deals se puede obtener a través de la función Orange Basket tienda Vivir. Para obtenerlo, asegúrese de haber utilizado la última versión de la aplicación Shopee, siguiendo los pasos a continuación:

Ingrese a la transmisión en vivo de ShopeeFood en el canal Shopee Live o abra ShopeeFood Deals en la página principal de ShopeeFood. Se pueden ver y comprar varios cupones de ofertas de ShopeeFood durante la transmisión en vivo.

Consulte el cupón de ofertas de ShopeeFood que desee directamente a través de la función Shopee Live Orange Cart. Después de una compra exitosa, el cupón se puede utilizar inmediatamente.

Consejos Para que no te pierdas la Rp. Vale de 100 ofertas de ShopeeFood

¡Vale la pena señalarlo! Los cupones de ShopeeFood Deals IDR 100 el 19 de octubre son limitados, tanto en términos de cantidad como de tiempo. Asegúrate de no perderte la oferta siguiendo los siguientes consejos:

– Activar recordatorios para horarios de ShopeeFood Deals en vivo.

– Actualice la aplicación Shopee a la última versión.

– Asegúrese de que la conexión a Internet sea estable.

– Reclama el cupón lo antes posible a partir de las 11.00 WIB cuando se abre el live y la promoción.

– La cuota de vales aumentará cada hora; aún apoyar y sigue siguiendo vivir.

– Asegúrese de que su saldo de ShopeePay o SeaBank sea de al menos IDR 100 para comprar un cupón.