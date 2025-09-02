Consejos para aparecer presentes y mantenerse seguros al viajar en motocicleta

Tangerang, Viva – El número de accidentes de tráfico en Indonesia sigue siendo alto y necesita una atención seria. Los datos de la Policía Nacional Korlantas señalaron, hasta octubre de 2024 ya había más de 220 mil casos, la mayoría involucraba bicicletas motor.

Responda estas condiciones, campañas de educación sobre seguridad conduciendo titulado #cari_aman para que el presente se celebre en Tangerang. Los participantes provenían de estudiantes de varias universidades a la comunidad de amigos sordo que usaban activamente moto.

Diana Anggraini, Jefa de Comunicación Corporativa de PT Wahana Makmur Sejati, dijo que la seguridad ahora debería ser parte del estilo de vida de los jóvenes. «Si podemos hacer que sea seguro, es genial, entonces la seguridad ya no es una obligación, sino parte de la identidad», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, martes 2 de septiembre de 2025.

En la sesión de educación, Agus Sani de PT Wahana Makmur Sejati recordó la importancia de tener cuidado antes de que ocurriera el desastre. «Muchas personas nuevas se dan cuenta de la importancia de la seguridad después de un accidente. Deberíamos, tenemos cuidado antes de comenzar el viaje», dijo.

Agus dio un ejemplo de cosas simples como encender la señal de giro, mantener la velocidad, prestar atención a cómo girar. Según él, el pequeño hábito en realidad determina la seguridad de los automovilistas y otros en el camino.

También destacó los hábitos de los jóvenes que eran flojos para usar cascos en el argumento de que no estaban de acuerdo con el estilo. «Según ellos, usar un casco es viejo, pero su función es importante, protegiendo la cabeza cuando hay una colisión», explicó.

También se recomienda el uso de equipos de conducción como chaquetas, guantes y zapatos porque puede minimizar las lesiones. Ahora el equipo está presente en un diseño moderno, para que todavía pueda aparecer presente sin sacrificar la seguridad.

Para las jinetes femeninas, AGUS sugirió evitar ropa suelta o faldas largas que tengan el potencial de ser atrapados. Traer una mochila más segura que una bolsa de honda, porque no interfiere con el equilibrio corporal al viajar en una motocicleta.

También se dan consejos especiales a amigos sordos que todavía tienen derecho a conducir mientras pasen la prueba de salud y práctica. Se les anima a confiar más en la visión, verificar rutinariamente el espejo de la vista trasera, la señal con luces o gestos, y usar una señal especial para hacerlo más seguro en la carretera.

El editor jefe adjunto de los medios rojos y blancos, Río Fajar Aviantara, dijo que esta actividad era una forma de preocupación compartida. «Con suerte, a través de este evento podemos compartir entre nosotros, para que el camino esté más alerta, cuidadoso e igualmente consciente de la seguridad», dijo.