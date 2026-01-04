Consejo de Seguridad de la ONU celebrará reunión de emergencia sobre Venezuela tras operación militar de EE.UU.







El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) convocará a una reunión de emergencia el lunes para discutir la reciente operación militar de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela y la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa, informó la agencia de noticias ANI.

Según la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la sesión está programada para las 10 am hora local bajo el punto del orden del día «Amenazas a la paz y la seguridad internacionales».

«La presidencia tiene intención de celebrar la reunión de emergencia el lunes por la mañana a las 10.00 horas (15.00 GMT)», dijo Khadija Ahmed, portavoz de la Misión Permanente de Somalia en el país. Ysegún lo citado por Xinhua.

Somalia se desempeña actualmente como presidente rotatorio del CSNU de 15 miembros, que comprende cinco miembros permanentes y 10 no permanentes, durante el mes de enero.

El presidente colombiano Gustavo Petro fue el primer líder mundial en convocar una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras la A NOSOTROS ataques contra Venezuela, durante los cuales Washington capturó a Maduro y su esposa el sábado y los expulsó del país.

«Como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas buscamos convocar al Consejo. El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven esos mismos pueblos en paz. Ese es el principio de autodeterminación de los pueblos, que constituye la base del sistema de Naciones Unidas», dijo Petro en un post en X.

En sábado, El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Washington había llevado a cabo un “ataque a gran escala contra Venezuela” y que el depuesto dictador Maduro y su esposa habían sido capturados y sacados del país.

Trump también compartió una fotografía en Truth Social que muestra a Maduro a bordo del USS Iwo Jima luego de su captura.

Un vídeo publicado más tarde por Rapid Response, afiliado a la Casa Blanca, mostró Maduro esposado durante una caminata de delincuentes organizada. En las imágenes, se lo vio deseando a las autoridades policiales “Feliz Año Nuevo” y “Buenas Noches” mientras lo llevaban bajo custodia.

Tras la operación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda alarma por la situación en Venezuela, advirtiendo que los acontecimientos podrían tener implicaciones de largo alcance para la región en general, informó ANI.

En una declaración emitida por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres afirmó que, independientemente de la situación en VenezuelaTales acciones sentaron un precedente peligroso y subrayaron la necesidad de que todas las partes respetaran plenamente el derecho internacional, incluida la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, los acontecimientos en Caracas se produjeron rápidamente después de la destitución de Maduro. La Corte Suprema de Venezuela ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir los poderes y deberes de presidenta interina, informó la ANI, citando a CNN.

La orden, anunciada el sábado por la noche (hora local), señala que Maduro se encuentra en una “imposibilidad material y temporal para ejercer sus funciones”.

