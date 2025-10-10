Conrad Ricamora reflexiona sobre el debut en el West End y la representación asiática

Antes de su debut en el West End en el concierto RepresentAsian de la próxima semana en el London Lyric Theatre, el actor asiático-estadounidense Conrado Ricamora espera una apretada lista de proyectos cinematográficos y teatrales mientras continúa su misión de ampliar las oportunidades para los artistas asiáticos.

El actor nominado al Tony, que originó el papel de Abraham Lincoln en “Oh, Mary!” de Broadway, considera que actuar en el West End es “un sueño hecho realidad”. Se trata de su primer regreso a Londres desde que estudió allí durante dos semanas en 2011.

«Siempre quise trabajar, así que el hecho de haber podido hacerlo en tantos ámbitos prestigiosos diferentes, haber sido nominado para un Tony y luego, ya sabes, ser un hombre asiático-americano interpretando a Abraham Lincoln, es bastante maravilloso», dice Ricamora. Variedad.

El concierto de RepresentAsian, que recauda fondos para una beca en The Boury Academy en colaboración con la iniciativa de Ricamora The Right To Be There, aborda lo que él considera una brecha crítica en la industria.

“Si hubiera visto a alguien que se parecía a mí en el escenario cuando era niño, habría pensado que esta carrera era mucho más posible para mí”, explica Ricamora. «Me habría dado confianza seguir esta carrera en las artes y una carrera en el teatro, pero me tomó mucho más tiempo, porque no vi a nadie que se pareciera a mí, ya sabes, actuando».

Añade que los artistas asiáticos enfrentan presiones únicas. «Creo que es especialmente importante que los niños asiáticos se vean representados, porque hay mucha más presión para que acepten trabajos fuera del arte».

Si bien se han logrado avances (Ricamora señala “Hamilton” y su propio casting para interpretar a Lincoln), el teatro ha tardado más en diversificarse que Broadway. «Con el Controversia sobre el reparto de ‘Quizás un final feliz’Creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Así que creo que es importante que sigamos presentándonos y defendiendo la representación”, afirma.

El fondo de becas tiene como objetivo proporcionar acceso a formación crucial. “Realmente creo que he llegado a un punto en mi carrera porque desarrollé un conjunto de habilidades que era innegable”, dice Ricamora, destacando la importancia de eliminar las barreras financieras para los jóvenes artistas asiáticos.

Ricamora también quiere redirigir las conversaciones sobre representación hacia los guardianes de la industria. “A veces, las preguntas que se plantean son muchas sobre representación”, dice. «Creo que es esencial abrir ese tipo de diálogo para cada tipo de programa y cada tipo de papel, y asegurarnos de que se nos considere para papeles fuera de los programas asiáticos».

El actor enfatiza la necesidad de que los artistas asiáticos vayan más allá de las producciones exclusivamente asiáticas. «Interpreté a Seymour en ‘La pequeña tienda de los horrores’, hace como dos o tres años; ya llevo más de una década en Nueva York y esa fue la primera vez que interpreté un papel que no formaba parte de un elenco exclusivamente asiático», dice. «No quiere decir que los programas que exploran específicamente nuestra condición asiática carezcan de importancia. Es sólo que el otro lado ha estado ausente durante mucho tiempo».

De cara al futuro, Ricamora se encuentra actualmente filmando “El diablo viste de Prada 2” y próximamente aparecerá en “El último día” de Killer Films, junto a Alicia Vikander y Victoria Pedretti. También tiene previsto filmar en Toronto dentro de dos semanas “Laura Dean Keeps Breaking Up with Me” de Tommy Dorfman, que presenta a la hija de Reese Witherspoon, Ava Phillippe, en su debut cinematográfico.

El actor también expresó interés en volver a Shakespeare, que interpretó extensamente al principio de su carrera.

Sobre el valor del teatro en vivo, Ricamora enfatiza su poder de construcción comunitaria. «No hay nada como el teatro porque es comunitario. Construye comunidad», dice. «En realidad estás en el espacio con el público respirando el mismo aire, sintiendo las mismas emociones que el público siente todas las noches».

Los créditos televisivos de Ricamora incluyen “How To Get Away With Murder” (ABC), “How to Die Alone” (Hulu), “The Resident” (Fox) y “Dying for Sex” (FX). Su trabajo cinematográfico incluye “Fire Island”, nominada al Emmy. En el escenario, apareció en “Here Lies Love”, “The King And I”, “Little Shop of Horrors” y “Soft Power”, obteniendo nominaciones a los premios Lortel y Drama Desk. También ha sido nominado dos veces al premio Grammy por grabaciones del elenco de Broadway.