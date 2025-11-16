Conozca Skillcations, una tendencia de conciliación que crecerá en 2026

Jacarta – Para muchas personas las vacaciones suelen ser sinónimo de relajarse en la piscina, dormir más tiempo o ver una serie favorita. Desgraciadamente, no es raro que las vacaciones acaben con el cuerpo y la mente más cansados ​​al volver al trabajo.

Tren nueva festividad llamada “habilidades” está empezando a cambiar la forma en que la gente ve el tiempo libre, no sólo como una forma de relajarse, sino también como una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y experiencia.

Habilidades ofrece una sensación diferente. En lugar de regresar de las vacaciones sintiéndose cansados ​​y perezosos, muchos trabajadores se sienten más renovados, motivados y preparados para afrontar los desafíos en la oficina.

Este concepto está ganando popularidad, especialmente entre trabajadores remotos y profesionales que quieren optimizar su tiempo libre.

¿Qué son las habilidades?

Ilustrasi trabaja desde cualquier lugar Foto : pexels.com/ Currículum genio

Según Lana Peters, directora de ingresos y experiencia de Klaar, las Skillcations son vacaciones en las que los empleados ejercen sus derechos. día festivo pagado (PTO) para perfeccionar las habilidades existentes o aprender nuevas habilidades para avanzar en la carrera.

“Las habilidades en auge porque combina crecimiento personal y cultura de productividad. Para los trabajadores de alto rendimiento, especialmente los trabajadores remotos, aprender nuevas habilidades durante las vacaciones es como optimizar el tiempo libre. «Esta tendencia combina la diversión navideña con momentos decisivos profesionales», dijo David Domínguez, vicepresidente de personal de Smallpdf, citado en FortunaDomingo 16 de noviembre de 2025.

Las estadísticas muestran que el 39 por ciento de los viajeros estadounidenses disfrutan de vacaciones activas, como expediciones fotográficas, retiros de yoga o cursos de idiomas en el extranjero. A diferencia de las vacaciones tradicionales que solo se centran en el descanso, las Skillcations enfatizan el crecimiento como una forma de refrigerio, combinando curiosidad, creatividad y desarrollo de habilidades para que volver a casa del trabajo sea más significativo y motivado.

Ventajas y desventajas de Skillcations

La Dra. Marais Bester, consultora senior de SHL, enfatiza que aprender es la clave para refrescarse. «A menudo pensamos que descansar significa no hacer nada sin actividad, pero la psicología muestra que la renovación a menudo proviene de hacer cosas diferentes que involucren la mente y el cuerpo», explica.

Bester añadió que cuando aprendemos nuevas habilidades o nos desafiamos a nosotros mismos en un entorno nuevo, experimentamos una experiencia de dominio.