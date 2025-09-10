Conozca mi capacidad, los graduados escolares no son altos

VIVA – Últimamente, una serie de figuras públicas que fueron elegidas para ser Miembro de DPR RI consiguió un fuerte foco público. No pocos de los que preguntaron la capacidad y la capacidad de las figuras públicas que se sentaron en el presidente de Senayan. Además, la historia educativa de algunas de las figuras públicas solo se limita a la escuela secundaria.

En medio de las muchas críticas de los miembros del DPR de la figura pública del país. Inul Daratista También afirmó haber recibido una oferta para convertirse en miembro del Parlamento hace unos años.

Pero admitido por Inul Daratista, rechazó la oferta.

«Oh, no quiero. No (quiero)», dijo citado de las piezas de video subidas en la cuenta de chismes @Rumpi_Gosip, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Inul mismo reveló la razón por la que rechazó la oferta de convertirse en miembro del Parlamento Indonesio. Afirmó que su habilidad era inadecuada, especialmente que no obtuvo el mundo de la educación superior. Por lo tanto, dudaba de su capacidad y capacidad si tenía que convertirse en miembro del consejo.

«Conozco mi capacidad, conozco mi habilidad y sé que mis graduados de la escuela tampoco son altos», dijo.

Inul también admitió que tenía miedo de que no podía confiar en la gente si todavía estaba decidido a ser miembro del consejo. Él mismo disfrutó de su papel como cantante y también un negocio de karaoke en el país.

«Mantenerse para convertirse en un representante de la gente tiene miedo de no ser conectados. Así que me doy cuenta de que mi capacidad no está allí. Mi habilidad como artista, como hombre de negocios, eso es todo», dijo el propietario de Goyanng.

De repente, las piezas de video inmediatamente se destacaron de los usuarios de las redes sociales. No algunos del público que aprecian y apoyan a Inul Daratista para no avanzar como miembro del Consejo.

«Sí, de hecho, el conocimiento automático es importante en nuestras vidas. Buen trabajo Mbak Inul», comentó los internautas.

«Realmente MBA Inul, el grado de Sampean es alto y saluda con pensamientos de Sampean», dijo otro.

«Mbak Inul es genial para ser consciente de su incapacidad que no es correcta y adecuada si te sientas a ser miembro del consejo. Puede ordenar y elegir, agregado MBA Inul exitoso», comentó otro.