Conozca las funciones de Cloudflare que Komdigi amenaza con bloquear

Jacarta – En la era digital como ahora, la seguridad de Internet es uno de los pilares importantes que determina la comodidad de las personas al acceder a la información. Los gobiernos, las plataformas globales y los usuarios individuales tienen la responsabilidad compartida de mantener el espacio digital seguro y libre de contenido dañino, incluidos los juegos de azar en línea.

En medio de diversos esfuerzos realizados, nombre Llamarada de nube A menudo aparece como una de las empresas de tecnología más utilizadas por varios sitios, incluidos aquellos que tienen el potencial de violar la ley.

Cloudflare es básicamente ampliamente conocida como una empresa que brinda servicios de seguridad y aceleración de Internet que ayuda a millones de sitios en todo el mundo. Sin embargo, esta popularidad también trae consigo sus propios desafíos. Una infraestructura y tecnología sólidas capaces de ocultar direcciones IP, por ejemplo, significan que algunos sitios ilegales en realidad las utilizan para evitar el bloqueo gubernamental.

Esto es lo que ha hecho que Cloudflare vuelva a ser el centro de atención en las discusiones sobre la erradicación del juego en línea en Indonesia.

El Director General del Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar, pidió al proveedor de servicios de infraestructura de Internet Cloudflare que coopere más para ayudar al gobierno a erradicar los sitios de juegos de azar en línea.

«Cloudflare debería poder trabajar juntos. (No debería) aceptar todas las solicitudes de servicios de red de entrega de contenido. Si es perjudicial para Indonesia, entonces no lo acepte. Este es el contexto de moderación, debería filtrarse», dijo Alexander cuando se reunió en el centro de Yakarta, hace algún tiempo.

Según el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, la mayoría de los sitios de juegos de azar en línea que manejan utilizan la infraestructura de Cloudflare. De los 10.000 datos de muestreo de sitios de juegos de apuestas en línea para el período del 1 al 2 de noviembre de 2025, más del 76 por ciento de ellos utilizan los servicios de Cloudflare, incluidas funciones de enmascaramiento de IP y cambio de dominio acelerado para evitar el bloqueo.

Alexander también destacó que Cloudflare está incluido entre 25 Operadores de Sistemas Electrónicos (PSE) que no han sido registrados como lo requiere PM Kominfo 5/2020 sobre Operadores de Sistemas Electrónicos Privados. La plataforma dispuso de 14 días hábiles para cumplir con la obligación.

En caso contrario, Kemkomdigi impondrá sanciones administrativas hasta la terminación del acceso según lo regulado en el artículo 7 del reglamento.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de sitios web que utilizan los servicios de Cloudflare, el gobierno también ha hecho un llamamiento a los propietarios de sitios legales para que preparen alternativas en caso de que se deba cerrar el acceso a estos servicios.