Conozca la singular profesión de tarotista que puede ganar decenas de millones al mes, ¿está interesado?

Jacarta – Mucha gente está interesada en el mundo. tarot. No sólo como herramienta espiritual o de autorreflexión, sino también como oportunidad profesional que genera ingresos.

Lea también: Este es el salario de John Herdman en la selección de Indonesia, que alcanza los 670 millones de IDR al mes.



lector de tarot o Lector de tarotpueden trabajar profesionalmente, ya sea a tiempo completo o como autónomos, y su potencial de ingresos realmente depende de su ubicación, experiencia y forma de trabajar.

Antes de entrar en números, es importante saber que las tarifas para un tarotista varían mucho. Algunos trabajan para empresas, otros son autónomos, también hay quienes solo abren sesiones online por horas.

Lea también: John Herdman se acerca a la selección de Indonesia, medios extranjeros revelan su historial salarial



La siguiente es información completa resumida el lunes 29 de diciembre de 2025.

Lea también: Como el cielo y la tierra, este es el salario mensual en las ciudades más ricas frente a las más pobres del mundo



1. Salario Lector de Tarot en Estados Unidos

Citando del sitio SalarioEl salario medio de un lector de tarot en Estados Unidos alcanza los 52.303 dólares estadounidenses al año, o el equivalente a 873 millones de IDR al año. Si se divide por mes, significa alrededor de 72 millones de IDR por mes.

2. Salarios de los lectores de tarot en varias ciudades de EE. UU.

En algunas ciudades de EE. UU. con un alto costo de vida, los salarios de los lectores de Tarot pueden ser más altos. Por ejemplo, en Santa Clara, California, el salario medio de un lector de tarot es de 65.970 dólares estadounidenses al año, o el equivalente a 1.100 millones de IDR al año. Si se divide por mes, alrededor de 91 millones de IDR por mes.

3. Salario del lector de tarot en el Reino Unido

En Inglaterra, el salario medio de un lector de tarot puede alcanzar las 29.265 libras esterlinas al año, lo que equivale a 661 millones de IDR al año. Si se divide por mes, significa alrededor de 55 millones de IDR por mes. Estos salarios muestran que un lector de tarot en el Reino Unido puede obtener unos ingresos bastante estables como trabajo de tiempo completo.

4. Salario del lector de tarot independiente en Indonesia

En Indonesia, muchos lectores de tarot trabajan por cuenta propia o por sesión, por lo que los salarios fijos son raros. La tarifa media es de 250.000 IDR por hora para una sesión privada. Esto significa que los ingresos de un lector de tarot independiente pueden oscilar entre decenas y decenas de millones de rupias al mes, dependiendo del número de clientes y de la popularidad.

El salario de un tarotista profesional varía mucho según la ubicación, la experiencia y el modo de trabajo, como tiempo completo o autónomo. En el extranjero, su salario medio puede alcanzar decenas de millones de rupias al mes. En Indonesia, muchos tarotistas trabajan como autónomos pagando una tarifa por sesión, por lo que los ingresos mensuales realmente dependen del número de clientes y del precio fijado.