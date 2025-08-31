Conozca la señal, el mundo está más cerca

VIVA – La comunicación es el puente principal en la construcción de relaciones que se entienden y crean una sociedad inclusiva. Partiendo de este espíritu, PT Social y de responsabilidad social y ambiental (TJSL) PT Pertamina (Persero) a través de Pertamina patra niaga Sulawesi regional, Terminal Integrado (IT) Bitung colaboró ​​con la comunidad Bitung Cares (Kaleb) presentó una actividad educativa titulada «Caleb Goes to School» con el tema «Conocer señales, el mundo más cercano».

Leer también: Pertamina trae cultura de baile de máscara de Indramayu, viral en Osaka Expo 2025



El programa, que se llevó a cabo en SMP Negeri 02 y SMA Negeri 02 Bitung, involucró a cientos de estudiantes y maestros como los principales participantes. El objetivo es introducir señal Básico a través de métodos interactivos, divertidos e inspiradores.

Leer también: Pertamina está presente en el este de Indonesia, alienta a las mujeres tradicionales de Kasimle, anteriormente indefensas



Los participantes aprendieron AZ Alphabet, saludos diarios, a expresiones básicas como feliz, triste, enojado y hambriento. Para aumentar la alegría, también siguieron juegos educativos como «Guess Cue» y «Responder señales».

El alto entusiasmo se ve no solo de los estudiantes, sino también de los maestros. Se dan cuenta de la importancia de señalar la comprensión como un esfuerzo para crear un espacio de aprendizaje inclusivo y amigable para todos los estudiantes. El apoyo del maestro en esta actividad se convierte en una señal positiva de que los cambios en el sistema educativo pueden iniciarse desde el aula, con el maestro como el ejemplo principal.

Leer también: PEP Jambi Field haciendo 1.243 producción de BOPD a través del pozo PPS-020 en Puspa ASRI



El gerente de terminal integrado Pertamina Patra Niaga It Bitung, Muhammad Dody Iswanto, dijo que el lenguaje de señas es un símbolo de empatía y apreciación por la diversidad.

«A través de esta actividad, queremos decir que cada niño tiene los mismos derechos para ser escuchados y entendidos. La diversidad no es una barrera, sino una riqueza que debemos celebrar juntos», dijo.

Para los estudiantes, esta actividad es una experiencia valiosa. Muchos expresan interés para continuar aprendiendo el lenguaje de señas e incluso planean formar un club de aprendizaje en la escuela. Mientras tanto, el amigo sordo que actúa como facilitador siente orgullo por aparecer como maestro y recibe aprecio por sus habilidades.

Comunicación del gerente del área, Relaciones y CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Tengku Muhammad Rum, dijo que esta iniciativa también apoyaba los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), especialmente los objetivos 4: Educación de calidad, Objetivos 10: Reducir la desigualdad y el propósito 17: Asociación para alcanzar los objetivos.

La actividad se cerró con la introducción de la comunidad de Caleb, las sonrisas de los estudiantes y los maestros reflejan un nuevo entusiasmo para abrir un espacio de comunicación más amplio y construir un entorno inclusivo.

«Caleb va a la escuela» es una prueba de que se pueden nacer grandes cambios de pequeños pasos, de un saludo en el lenguaje de señas, crecientes esperanzas para un mundo más cercano, inclusivo y lleno de empatía.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, la alfabetización de inclusión se convirtió en uno de los programas de Pertamina para alentar el bienestar de la comunidad, de acuerdo con el programa ASTA CITA del gobierno.

«Pertamina no solo presenta energía a la comunidad, también presta atención a la mejora de su bienestar, incluso para la comunidad de discapacidad. Se espera que este programa de educación en lenguaje de señas facilite aún más la interacción entre las personas, para que pueda apoyarse mutuamente», explicó Fadjar.

Se puede acceder a la información sobre el programa de responsabilidad social y ambiental Pertamina Patra Niaga Sulawesi y los productos Pertamina a través del sitio web Mypertamina.id, las redes sociales @pertaminasulawesi y @mypertamina, o contactando a Pertamina Call Center (PCC) 135 para obtener más información.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.